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До Миколаївських мистецьких коледжів цьогоріч вступили 139 студентів, — ОВА

Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв, фото з відкритих джерелМиколаївський фаховий коледж культури і мистецтв, фото з відкритих джерел

До Миколаївських фахових коледжів культури та музичного мистецтва цьогоріч зарахували 139 нових студентів. Загалом у закладах навчаються 464 студенти, з них 25 — внутрішньопереміщені особи.

Про це повідомила начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко під час брифінгу 8 жовтня, пишуть «МикВісті».

«З 1 вересня завершилася вступна кампанія до наших фахових коледжів культури та музичного мистецтва. Станом на цю дату, в закладах навчаються 464 здобувачі освіти. За результатами вступної кампанії 2024-2025 навчального року до мистецьких коледжів було зараховано 139 студентів за різними напрямками, серед яких музичне мистецтво, декоративне, прикладне та образотворче мистецтво, хореографія, сценічне мистецтво та бібліотечна справа. Миколаївські мистецькі коледжі також задовольняють освітні потреби внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні в наших коледжах навчаються 25 студентів із числа ВПО», — повідомила Олена Буберенко.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «МикВісті» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Станом на жовтень в очному/змішаному форматі працює вже 31 заклад середньої освіти.

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