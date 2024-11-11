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У Миколаєві покажуть допрем'єрний показ фільму «Редакція» про сучасні українські медіа

Постер фільму «Редакція»Постер фільму «Редакція»

У Миколаєві 26 листопада відбудеться допрем'єрний показ фільму «Редакція» Романа Бондарчука. Глядачі побачать сатиричну комедію про сучасні українські медіа, яка вже встигла здобути міжнародне визнання, зокрема на 74-му Берлінському кінофестивалі.

Стрічка розповідає про непрості умови, в яких функціонують регіональні журналісти, особливо на тлі інформаційної боротьби, яка набула актуальності з початком повномасштабного вторгнення, повідомляють організатори заходу.

«Редакція» — це історія науковця Юри з невеликого містечка на Херсонщині, який намагається розкрити правду про підпали лісів. Приєднавшись до місцевої газети, Юра виявляється в центрі корупційних схем і політичних маніпуляцій, де фейкові новини і підтасовані факти є основними інструментами боротьби за владу. Комедія поєднує гостру соціальну сатиру з елементами трилера, зачіпаючи теми дезінформації, яку Росія активно поширює в різних регіонах України.

Покази фільму у 10 містах України, включно з Миколаєвом, супроводжуватимуться дискусіями на тему ролі регіональних медіа у суспільних змінах. До розмови долучаться відомі українські журналісти й медіаексперти, серед яких Макс Щербина з «Телебачення Торонто», Отар Довженко зі Львівського медіафоруму, а також активісти й адміністратори популярних телеграм-каналів. Після показу глядачі зможуть поділитися своїми думками про фільм і почути думки медіаекспертів про вплив російської пропаганди в інформаційному просторі України.

Фільм є результатом інтерв'ю з регіональними журналістами, з якими творча група спілкувалася, щоб вивчити, чому в медіа так часто з'являються спотворені версії подій. У стрічці знялися відомі актори Римма Зюбіна, Дмитро Багненко, Жанна Озірна та інші, додавши історії яскравості та динаміки.

Фільм вийде у всеукраїнський прокат 28 листопада. 

Нагадаємо, журналістка з Миколаєва Леся Бакалець зняла документальний фільм про село Афанасіївка на Миколаївщині, яке постраждало через підрив російськими військами Каховської гідроелектростанції влітку 2023 року. 

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