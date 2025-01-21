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Останні дні акції на квитки: миколаївців запрошують відвідати благодійні концерти

Каса. Фото: Володимир АлексєєвКаса. Фото: Володимир Алексєєв

У Миколаєві 21 та 22 січня — останні дні новорічної акції, коли всі квитки на концерти на концертах Performance Big Band, RadioStars та Performance Band можна придбати за одною ціною.

Про це повідомляє волонтер та музикант Володимир Алексєєв.

Квитки можна придбати на такі концерти:

  • 7.02 СКРЯБІН концерт пам’яті
  • 14.02 Романтичний ДЖАЗ при СВІЧКАХ
  • 28.02 Битва ROCK vs JAZZ
  • 7.03 ВСЕ ДЛЯ ЖІНОК
  • 21.03 QUEEN forever
  • 4.04 РОЗВЕСЕЛИЙ концерт

«Відвідуючи ці концерти ви допомагаєте — про всі подробиці розкажемо вже на заходах. Дякуємо кожному!», — зазначає волонтер Володимир Алексєєв.

Всі квитки на заходи Миколаєва на сайті Karabas. Також всі квитки є оффлайн у касах: Центральна каса — готель УКРАЇНА та каса в «Юності».

Розклад концентівРозклад роботи кас

Нагадаємо, що у Миколаєві, 26 грудня, на сцені концерт-холу «Юність» відбулось новорічне музичне шоу у стилі 90-2000-х. Миколаївці змогли послухати композиції у виконанні PERFORMANCE BAND Володимира Алексєєва і гурту RADIOSTARS,

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