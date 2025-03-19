У Миколаєві відкривають клуб українського кіно в просторі «Затишно Space»

Анонс клубу українського кіно. Фото надали організатори

Благодійний фонд «Схід SOS» і Національний центр Олександра Довженка у квітні запускають кіноклуби в шести містах України, один з них відкривається у Миколаєві.

Про це повідомляє благодійний фонд «СХІД SOS».

Зазначається, що протягом року в безпечних просторах мережі «Затишно space» щомісяця всі охочі зможуть знайомитися з українським кіно безоплатно. Програма складатиметься зі стрічок із колекції «Довженко-Центру» та презентує різноманітні жанри, періоди та напрями кінематографа.

Глядачам пропонують до перегляду — чорно-білий німий фільм «Алім» режисера Георгія Тасіна (1926) із музичним супроводом композитора Енвера Ізмайлова. За патріотичну історію кримськотатарського народу цей фільм був заборонений і майже повністю знищений радянською окупаційною владою.

Кард з фільму. Фото організаторів кіноклубу Кард з фільму. Фото організаторів кіноклубу Кард з фільму. Фото організаторів кіноклубу

Після переглядів на учасників і учасниць кіноклубу чекатимуть обговорення. Від квітня до просторів приїжджатимуть кінознавиці «Довженко-Центру» — керівниця Кіноархіву Альона Пензій та членкиня спілки кінокритиків Яна Дудко. Вони допоможуть відвідувачам і відвідувачкам побачити стрічки в історичному та культурному контексті.

Також кіноклуби запускають в Запоріжжі, Харкові, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах.

Програма кіноклуб:

Березень — «Пропала грамота» (1972), комедія;

Квітень — «Алім» (1926), гостросюжетний фільм;

Травень — «Чи вмієте ви жити?» (1970), мелодрама;

Червень — «Вперед за скарбами гетьмана» (1993), комедія;

Липень — анімаційна добірка «Ніжне, пристрасне, палке. Анімація»;

Серпень — «Приятель небіжчика» (1997), гостросюжетний фільм;

Вересень — «Ніагара» (1991), мелодрама;

Жовтень — анімаційна добірка «Дивне, химерне, фантастичне. Анімація»;

Листопад — «Захар Беркут» (1971),гостросюжетний фільм;

Грудень — «За двома зайцями» (1961), комедія.

За анонсами слідкуйте можете слідкувати на сторінках Довженко-Центру та Схід SOS.

Нагадаємо, вже два роки у Миколаєві працює простір «Затишно Space». Тут надають допомогу людям, що постраждалим від війни та опинилися у важких життєвих умовах. Спочатку простір відкривали як місце підтримки виключно жінок, але на сьогодні допомогу надають також чоловікам, підліткам та дітям.

Як фахівці «Затишно Space» допомагають людям, яку місію вони виконують у Миколаєві та що про це думають відвідувачі простору — читайте у матеріалі «МикВісті».