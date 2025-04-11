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Росія вкрала понад 1,7 млн культурних цінностей України та продає їх на чорному ринку, — міністр культури

США повернули Україні культурні цінності, фото: Офіс ПрезидентаКультурні цінності, які США повернули Україні, фото: Офіс Президента

На тимчасово окупованих територіях росіяни викрали понад 1,7 мільйона одиниць української культурної спадщини. Йдеться про археологічні знахідки, музейні експонати та інші цінності.

Частину з них Росія продає на чорному ринку, про що заявив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький в інтерв’ю «Укрінформу».

За його словами, РФ цілеспрямовано знищує українську культуру, порушуючи всі норми міжнародного права. Якщо раніше вкрадені експонати вивозили до Ермітажу чи інших російських музеїв, то тепер ними торгують нелегально за кордоном.

Попри це, завдяки співпраці з західними партнерами, Україна вже повернула частину цінностей. Артефакти вилучають під час закордонних перевірок і офіційно передають українській стороні.

До викрадень причетні й російські чиновники. У лютому Україна запровадила санкції проти 55 фізичних та трьох юридичних осіб, які були залучені до розкрадання українського культурного спадку.

Слід зазначити, що нещодавно на литовському кордоні митники затримали чоловіка, який намагався незаконно перевезти церковний дзвін вагою близько 260 кілограмів. Артефакт, імовірно пов’язаний з митрополитом Петром Могилою, міг бути вивезений з України за нез’ясованих обставин.

Нагадаємо, що США повернули Україні культурні цінності, викрадені росіянами з тимчасово окупованих територій. 

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