Церковний дзвін Петра Могили намагались вивезти до Росії через Литву

На литовському кордоні митники затримали чоловіка, який намагався незаконно перевезти церковний дзвін вагою близько 260 кілограмів. Артефакт, імовірно пов’язаний з митрополитом Петром Могилою, міг бути вивезений з України за нез’ясованих обставин.

Про це 7 квітня повідомили у Литовській митній службі.

Інцидент стався вночі з 15 на 16 березня. Громадянин Молдови проходив митний контроль і запевняв, що не перевозить нічого, що потребує декларування. Проте в ході огляду автомобіля митники виявили схований під мішками церковний дзвін із церковними написами, які вказують на його зв’язок із православним святим XVII століття, митрополитом Київським Петром Могилою.

Чоловік не зміг надати документів, що підтверджують походження чи право власності на дзвін. Пізніше він зізнався, що перевозив його з російського Подольська до Молдови через Білорусь і Литву на прохання двох ієрархів — Патріархів Кирила і Миколая.

Зараз литовські експерти вивчають, чи є дзвін об’єктом культурної спадщини, а митники розслідують, чи був він викрадений з території України.

Артефакт, імовірно пов’язаний з митрополитом Петром Могилою на литовському кордоні, фото: Литовська митна служба

Раніше журналісти The Kyiv Independent оприлюднили фото, як російські війська та так званий міністр культури окупованої частини Херсонської області Артем Лагойський викрадали кістки Потьомкіна з Херсона.

Зазначається, що журналісти отримали фото, на яких зафіксовано момент крадіжки херсонцем Артемом Лагойським та російськими військовими кісток, які вважаються залишками князя Потьомкіна з Катерининського собору в Херсоні.