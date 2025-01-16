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Журналісти The Kyiv Independent показали, хто викрав прах Потьомкіна з Херсона

Викрадення артефактів з музкю. Фото: The Kyiv IndependentВикрадення артефактів з музкю. Фото: The Kyiv Independent

Журналісти The Kyiv Independent оприлюднили фото, як російські війська та так званий міністр культури окупованої частини Херсонської області Артем Лагойський викрадали кістки Потьомкіна з Херсона.

Про це повідомляє журналістка The Kyiv Independent Євгенія Моторевська.

Зазначається, що журналісти отримали фото, на яких зафіксовано момент крадіжки херсонцем Артемом Лагойським та російськими військовими кісток, які вважаються залишками князя Потьомкіна з Катерининського собору в Херсоні.

Раніше Артем Лагойський був блогером, у 2022 році він обіймав посаду окупаційного заступника міністра культури Херсонської області, а з 2024 вже сам його очолює.

За словами журналістки The Kyiv Independent Євгенії Моторевської, фото їй скинув Артем Лагойський, адже думав, що спілкується з продюсеркою російського телеканалу НТВ.

«Він краде разом із російським офіцером прах Потьомкіна перед втечею з Херсона. Офіцер — непроста фігура. Він займав високу посаду в окупаційних силах РФ і мав значний вплив. Ми починаємо шукати цього офіцера. Ні, не через Потьомкіна. Ця людина відповідала за вивезення цінностей із музеїв Херсона, накладала пломби на крадене та особисто відповідала за тубус зі скіфським і сарматським золотом із краєзнавчого музею», – написала журналістка.

Нагадаємо, що станом на жовтень 2024 року Херсонський художній музей вже ідентифікував 128 картин, викрадених у них росіянами

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