У квітні з музеїв Миколаївщини евакуюють 4 тисячі експонатів, — Мінкульт

Експонати музею Верещагіна у Миколаєві захищені від можливих прильотів, квітень 2024 року, фото: «МикВісті»

Впродовж квітня з семи музеїв Миколаївщини планують евакуювати близько 4 тисяч експонатів. Це буде вже третя хвиля евакуації в регіоні.

Про на брифінгу 11 квітня розповіла заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій Галина Григоренко, повідомляє «Українська правда».

Вона розповіла, що евакуювати об'єкти культурної спадщини, що належать до Державного музейного фонду, немає куди. Посадовиця каже, що для переміщених культурних цінностей потрібні великі площі для зберігання — 19 тисяч кубічних метрів. У розпорядженні міністерства є лише приміщення площею 500 кубічних метрів.

Галина Григоренко також зазначила, що всього на прифронтових територіях нараховують 6 мільйонів об'єктів рухомої культурної спадщини.

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Міністерство проводить перемовини з Фондом держмайна для надання потрібних приміщень. А також домовляється з обладміністраціями для виділення заробітніх плат людям, що обслуговуватимуть їх.

В МКСК переконані, що музейники та держкерівники побоюються проводити евакуацію, щоб не «посіяти паніку» серед населення.

— Області часто нам говорять: «у нас же більш-менш спокійно. Давайте не турбувати людей, давайте не створювати додаткові витрати. Тому що після перемоги все одно будуть питання: хто витрачав гроші на переміщення, а чи це було виправдано». Тому всі посадові особи беруть на себе частину відповідальності, там де є певне невизначеності в законодавстві. Тому ми тут тісно працюємо з областями і намагаємося пояснити, що той «час X" вже настав», — розповіла Галина Григоренко.

Заступниця міністра культури поділилася актуальною інформацією про евакуацію музейних колекцій, що відбудуться у квітні:

три музеї Сумської області буде переміщено;

третя черга експонатів з 7 музеїв Миколаївщини буде переміщена (близько 4 тисяч об'єктів);

об'єкти Чернігівської області;

переміщення експонатів з 12 музеїв Харківщини (приблизно 42 тисячі об'єктів);

понад 3 тисячі об'єктів перемістять із Запорізької області;

четверта хвиля переміщення з Одеси та області (близько 3600 об'єктів).

Заступник міністра Сергій Бєляєв, який також був присутній на брифінгу, пояснив, що з евакуацією не поспішають і через недостатню кількість реставраторів: «В країні дійсно бракує реставраторів і порядка 27% фахівців з музейної справи або виїхали, або покинули цю сферу під час повномасштабного вторгнення, тобто не вистачає і фахівців теж для цього. Тому тут пришвидшувати цей процес – означає нашкодити Державному музейному фонду і самим предметам, які ми хочемо зберегти».

Детальнішої інформації щодо евакуації цінностей із загрожених музеїв в міністерстві не надають, посилаючись на те, що дана інформація засекречена грифом «Для службового користування».

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