«Контурні карти пам’яті»: ліцей Аркаса увійшов до книги про знищену спадщину, яку презентують у Миколаєві

Книги «Контурні карти памʼяті». Фото: The Ukrainians Publishing

У суботу, 26 квітня, у Миколаєві презентують книгу «Контурні карти памʼяті». Це збірка есеїв про українські культурні місця, які були знищені або опинилися під загрозою знищення через російську агресію. Одним із таких місць став ліцей імені Миколи Аркаса.

Як повідомляють організатори, подія відбудеться в літньому просторі ДОФу по вулиці Артилерійській, 7. Початок — о 14:00. Вхід вільний за попередньою реєстрацією.

Книга об’єднує вісім текстів, що розповідають про музеї, школи, бібліотеки, кладовища — не просто споруди, а осередки пам’яті, культури й ідентичності. Ініціаторкою проєкту стала українська письменниця та правозахисниця Вікторія Амеліна, яка загинула в червні 2023 року внаслідок російського обстрілу Краматорська. Її ідею продовжили автори, серед яких — відомі українські письменники, дослідники, поети та культурні менеджери.

Серед них і Марічка Паплаускайте, випускниця ліцею імені Аркаса. За її словами, кожна зупинка презентаційної подорожі — це повернення до місць, які стали свідками втрат.

«Ми вирушаємо у мандрівку слідами текстів і місць «Контурні карти памʼяті». Кожна зустріч — це не лише розмова про книжку, а й повернення до простору, де колись вирувало життя, а нині — тиша, уламки, або спроба відновлення. Наступна наша зупинка — Миколаїв. Коли зникають памʼятки, залишаються спогади. Коли щезають спогади, пам'ять усе ще триває, бо її в собі бережемо ми самі», — розповіла Марічка Паплаускайте.

Презентація книжки у Миколаєві стане нагодою поговорити про те, як зруйновані будівлі набувають нового сенсу, як колективна й особиста пам’ять перетворює втрати на основу для відновлення. Учасниками розмови стануть Марічка Паплаускайте та креативна директорка The Ukrainians Media Ольга Клінова.

У Миколаєві презентують книгу «Контурні карти пам’яті». Афіша: The Ukrainians

Зазначається, що книгу видали у The Ukrainians Publishing — це перше видання нового видавництва, заснованого командою The Ukrainians Media.

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