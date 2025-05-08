Афіша Миколаєва: нові вистави, концерти та розваги для дітей і дорослих

У Миколаєві на найближчий тиждень заплановано чимало подій для містян і гостей. У програмі – прем’єри в театрі, живі виступи, кінопокази та дитячі заходи. «МикВісті» підготувало зручний огляд усіх найцікавіших подій.

Виставка-прилаштування «Друзі поруч» та майстер-клас з реддизайну меблів

10 травня, субота, 16:00 — на верхньому БАМі біля фонтану

— Нашою головною метою буде знайти справжніх людей і родини для наших хвостиків. Давайте разом допоможемо цим неймовірним хвостикам зустріти свою людину, — кажуть організатори.

Фото: організатори «Друзі поруч» Фото: організатори «Друзі поруч» Фото: організатори «Друзі поруч»

Окрім цього, на виставці пройде відкритий майстер-клас з реддизайну. Його проведе Лілія Діденко.

— Привіт, я Ліля і я фарбую меблі. Вмію перетворити щось рудосмітникове на справжній витвір мистецтва і навчаю цьому всю Україну. Але 10 травня, рівно о 16:00 я проведу свій безкоштовний відкритий майстер-клас у своєму рідному Миколаєві, — каже майстриня у своєму Instagram.

Кінотеатр Multiplex

Афіша на 9–15 травня

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Громовержці — екшн, фантастика

MINECRAFT: Фільм — пригоди, екшн, сімейний

Аудитор 2 — бойовик, кримінал, трилер

Until Dawn: До світанку — жахи, трилер

Пункт призначення: Родове прокляття — жахи, трилер

Галас джунглів 2: Юрський період — пригоди, анімація, сімейний

Очі. Легенда Карпат — фентезі, пригоди

Шалені копи — комедія, кримінал

Спляча красуня — пригоди, сімейний, фентезі

Клоун Фредо — комедія, жахи

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Мистецтвом торуємо шлях до Європи, фото з сайту Миколаївського драмтеатру

9 травня, пʼятниця, 18:00

«Мистецтвом торуємо шлях до Європи» — театралізована концертна програма

Україна – держава з давнім бажанням бути частиною європейської спільноти. І якщо рішучої політичної волі не було, то мистецтво завжди шукало шляхи заявити про себе на європейському культурному просторі. Протягом століть українці торували шлях до Європи засобами мистецтва, не знаючи, що доведеться це робити ще й життями мільйонів патріотів на полі бою…

За двома зайцями, фото з сайту Миколаївського драмтеатру

10 травня, субота, 17:00

«За двома зайцями» — комедія, трагіфарс

Авантюрний трагіфарс, у якому добре відомий герой тепер намагається обманути долю серед сучасних викликів та пасток, але чи вдасться йому це? Класичні образи постануть перед глядачами в модерному світі, де вічні теми обману, любові, жадібності та морального вибору набувають нового звучання. Майстерне поєднання гумору та іронії, сатири та драматизму викликає не лише сміх, а й змушує задуматися: чи змінилася людська сутність під впливом сучасності?

Усе сплачено, фото з сайту Миколаївського драмтеатру

11 травня, неділя, 17:00

«Усе сплачено!» — трагікомедія

Усе в нашому світі можна купити: дім, машину, друзів, любов, сім’ю… У цьому впевнений головний герой вистави. А чи так це насправді? Навіть добре продуманий план іноді може піти всупереч звичайному порядку.

Проста українська скіфська баба, фото з сайту Миколаївського драмтеатру

15 травня, четвер, 18:00

«Проста українська скіфська баба» — моновистава

Під час війни особливо гостро відчувається зв’язок поколінь. Прадавнє коріння закликає до відповідальності за рід, землю, життя і його продовження, за майбутнє. Жінка стає не просто захисницею, рятівником, міцною опорою для чоловіків: у її тонкій ніжній особі прокидається провидиця, віщунка, знахарка.

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії

«Терапія для подружніх пар»

9 травня, 18:00 (мала сцена)

Комедійна вистава про стосунки, які переживають кризу. Герої шукають порозуміння, пробують нові підходи до життя та одне до одного.

«Віват Європа»

9 травня, 18:00 (велика сцена)

Гостра комедія про зіткнення менталітетів, євроінтеграцію та абсурдність сучасного життя.

«Труфальдіно з Бергамо»

10-11 травня, 17:00 (велика сцена)

Заплутана історія слуги, який вирішив служити одразу двом господарям, розгортається з неймовірною швидкістю та гумором. Вистава за мотивами п'єси Карло Ґольдоні наповнена веселими ситуаціями, яскравими персонажами та живою енергією італійської комедії дель арте. Ідеальний вибір для тих, хто цінує класику з легкою сучасною подачею.

«Самотня та ексцентрична дама»

10-11 травня, 17:00 (мала сцена)

Історія про жінку, яка вміє дивувати. Її життя сповнене несподіваних поворотів, тонкого гумору й глибоких емоцій.

«Джаз і дівчата»

15 травня, 18:00 (велика сцена)

Жвава, ритмічна історія з яскравими персонажами та джазовим настроєм. Ідеальна вистава для тих, хто хоче відпочити душею.

«Привіт, малий!»

15-16 травня, 18:00 (мала сцена)

Історія трьох братів, які зустрілися після смерті батька, та дівчини, з якою вони поріднилися волею долі.

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

Самотня та ексцентрична дама, фото: Академічний український театр Терапія для подружніх пар, фото: Академічний український театр Привіт, малий! Фото: Академічний український театр

Миколаївський академічний обласний театр ляльок

«Гуси-Лебеді» (3+)

10–11 травня, субота-неділя, 11:00

Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).

Репертуар театру ляльок на травень, фото з фейсбук-сторінки театру

Концерт-хол «Юність»

«Chico & Qatoshi»

12 травня, понеділок, 18:00

Ірина Білик — концерт

14 травня, середа, 18:00

Формат.молодість — гумористичний концерт

15 травня, четвер, 19:00

Квитки можна придбати тут.

«Chico & Qatoshi», афіша на сайті mykolaiv.karabas.com Ірина Білик, афіша на сайті mykolaiv.karabas.com Формат.молодість, афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

11 травня о 16:00 — урочисте відкриття інтеркультурного проєкту «Миколаїв. Ми різні. Ми разом!».

Захід присвячений Дню міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, що вперше цього року відзначатиметься в Україні 21 травня.

Під час урочистого відкриття на гостей чекає концерт у виконанні музикантів оркестру ГУ НП в Миколаївській області та вокального ансамблю «Південний патруль». У програмі: сучасні естрадні твори мовами країн ЄС. Вхід вільний. Адреса: пр. Богоявленський, 39/А.

Миколаївська обласна філармонія

10 травня, 14:00 — концерт до дня Європи «Музика єднає». Ансамбль народних інструментів «Узори».

11 травня, 14:00 — концерт із циклу Популярна класика.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені Верещагіна (вул. Велика Морська, 47).

Афіша концерту філармонії Афіша концерту філармонії

Миколаївський обласний краєзнавчий музей

Миколаївський краєзнавчий музей старофлотські казарми, фото: «МикВісті»

неділя, 11 травня — «Стежками старого цвинтаря»

Збір о 10:00 на Херсонському шосе, за кільцем, по тій стороні, де паркан кладовища.

Запис не потрібен. Тривалість 2,5 години. Вартість: 200 гривень з людини.

У дописі зазначається, що за уточненнями можна звертатися за телефоном 0973358113.

Дитячий простір в ДМ «Казка»

п'ятниця, 9 травня

13:00-15:00 Курс інтерактивних психологічних ігор для дітей та батьків «Разом до гармонії»

15:00-16:00 Англійська мова (старша 8+, початковий рівень А1)

16:00-17:00 Англійська мова (старша 8+, базовий рівень А2+)

субота, 10 травня

11:00-13:00 «Шоу з аніматорами «Minecraft», кулькове шоу»

13:30-14:30 Підготовка до школи (вік 5-6 років), 1 група

14:30-15:30 Підготовка до школи (вік 5-6 років), 2 група

неділя, 11 травня

11:00-13:00 Інтерактивне заняття для дітей із роботи в соціальних мережах

12:00-14:00 Лекція для батьків з гармонійного партнерства

Усі активності безкоштовні. Простір працює щодня з 10:00 до 17:00 за адресою: вул. Захисників Миколаєва, 38А (колишня Декабристів). Реєстрація за посиланням.

Фото: Дитячий простір

*8 Причал

«Втрачений рух» — перформанс та відеоінсталяція Нани Бякової, мисткині з Миколаєва.

10 травня, субота, 17:00 (Варварівський узвіз, 5а)

«Втрачений рух» є спробою надати неживим та нерухомим істотам властивості живого та навпаки. У роботі об'єкти, що є частиною ландшафту, розглядаються як складові тілесного архіву, а тіло – як об'єкт. Перформанс включає відеоінсталяції без видимого початку чи кінця та рухові композиції, що створюють візерунки документованого архіву», — повідомляють організатори.

Вартість: 100 грн (вхід для військових безоплатний). Реєстрація за посиланням.

Благодійна Йога на причалі

11 травня, неділя, 11:00

«Благодійна не просто Йога на 8 Причалі. 5 дуже крутих подарунків кожній учасниці і 8 потужних розіграшів. Збираємо кошти на ремонту техніки артилерійського дивізіону ІІІ окремої штурмової бригади. Кількість місць обмежена, тому поспішай забрати своє», — пишуть організатори.

Вартість: донат від 650 гривень. Детальнішу інформацію можна подивитися на сторінці організаторів в Instagram.

Скрин з відео організаторів в Instagram Скрин з відео організаторів в Instagram

Книгарня «Є» Миколаїв

Обговорення книги українського психотерапевта Володимира Станчишина «Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією».

Неділя, 11 травня, 16:00. Вул. Спаська, 50/3 (вхід з вул. Соборна). Вхід вільний.

«Це буде тепла й глибока розмова про те, що турбує багатьох і з чим буває важко впоратися: тривожність, пригнічений стан, апатія — внутрішні «стіни», що заважають дихати на повні груди», — йдеться у дописі.

фото: книгарня «Є» Миколаїв

Центральна міська бібліотека для дітей ім. Шури Кобера і Віті Хоменка

Фотовиставка «ПРОМАТИ». Відкриття: 9 травня о 16-00.

На фотовиставці представлено 50 фотографій. Загалом вона буде проходити з 9 травня по 30 травня.

«Цей фотопроєкт — спроба подивитись в обличчя тому, що є між нами, жінками в родині. Про взаємодію поколінь, про їх відмінність та про зв'язок, що не обривається. Про прагнення зрозуміти одна одну, бути почутою, знайти своє місце поруч. У центрі цієї філософії — мати як символ джерела, початку та продовження», — зазначають організатори.

Адреса: проспект Центральний, 173. Режим роботи — з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 18-00, субота — вихідний день, неділя — з 10-00 до 17-00.

Миколаївський зоопарк

10 травня, субота, 12:00 —концертна програма до Дня матері.

У концерті приймають участь солісти народної оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. Керівник — заслужений артист естрадного мистецтва України Іван Носик.

Хореографічний колектив «Барви дитинства», керівник Наталія Ступак.

Афіша: Миколаївський зоопарк

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