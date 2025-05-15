Що цікавого в Миколаєві: театральні прем’єри, концерти та дозвілля для всієї родини

Протягом найближчого тижня миколаївці та гості міста зможуть відвідати чимало яскравих подій — від новинок на театральній сцені до музичних виступів, кінопоказів і розваг для дітей. «МикВісті» підготувало зручний гід найцікавішими заходами.

Каштановий сквер

18 травня, неділя, з 10:00 до 14:00 — прилаштування тварин

«Центр захисту тварин» запрошує усіх завітати на захід з прилаштування підопічних та подарувати дбайливу родину безпритульним хвостикам. Усі котики, песики та цуценята — стерилізовані та вакциновані від сказу, оброблені від паразитів», — йдеться в повідомленні.

Організатори також зазначають, що бажаючі взяти тваринку, при собі повинні мати паспорт та ідентифікаційний код. (Чи додаток Дія).

фото: «Центр захисту тварин» фото: «Центр захисту тварин» фото: «Центр захисту тварин»

Кінотеатр Multiplex

Афіша на 16–21 травня

Пункт призначення: Родове прокляття — жахи, трилер

Місія неможлива: Фінальна розплата — екшн, пригоди

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Громовержці — екшн, фантастика

Уроки містера Пінгвіна — комедія, драма

Очі. Легенда Карпат — фентезі, пригоди

Клоун Фредо — комедія, жахи

MINECRAFT: Фільм — пригоди, екшн, сімейний

Галас джунглів 2: Юрський період — пригоди, анімація, сімейний

Спляча красуня — пригоди, сімейний, фентезі

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський академічний художній драматичний театр

«Кохання в саду», фото Миколаївського драмтеатру

16 травня, пʼятниця, 18:00

«Кохання в саду» — серенада

Сором’язливий Дон Перлімплін закохався! Заможний пан поважного віку, який ніколи не знав тонких романтичних почуттів, втратив розум через юну сусідку Белісу. Та чи бажає прекрасна панянка вийти заміж за чоловіка в літах? Чи буде вона йому вірною і люблячою дружиною?

«Шахрайки», фото Миколаївського драмтеатру

17 травня, субота, 17:00

«Шахрайки» — реаліті-шоу

Ця вистава – надзвичайно весела комедія, сповнена карколомних ситуацій і неочікуваних подій, у які потрапляють герої. Віртуозна гра акторів, гумористичні діалоги, колоритні образи, оригінальність сюжету та життєва простота щирих сценічних переживань – усе це налаштовує на приємний відпочинок у театрі, гарний настрій і купу позитивних емоцій від перегляду вистави.

«Бо я і є – Україна!», фото: Миколаївського драмтеатру

18 травня, неділя, 18:00

«Бо я і є – Україна!» — моновистава

Надія зібрала у маленьку валізу все минуле життя. Теперішнє поставила на паузу. Жити спогадами, машинально виконуючи буденну рутину – таке сьогодення української біженки за кордоном.

«Мова - код нації», фото Миколаївського драмтеатру

21 травня, середа, 18:00

«Мова - код нації» — театралізована концертна програма

До Всесвітнього дня культурного розмаїття для діалогу та розвитку Миколаївський академічний художній драматичний театр готує театралізовану концертну програму «Мова – код нації».

«Остап Вишня: моя автобіографія», фото: Миколаївського драмтеатру

22 травня, четвер, 16:00

«Остап Вишня: моя автобіографія» — театральний вечір-портрет, драма настрою

Остап Вишня – талановитий гуморист, засновник нового тип фейлетону — «усмішка» чи «реп’яшок». Справжнє ім’я – Павло Губенко. Ім’я одного з синів головного героя узяв за псевдо, а Вишня – бо любив вишні. Передивившись виставу, глядач в деталях познайомиться з життєвим і творчим шляхом легендарної особистості, почує його твори, малознайомі пересічному читачу.

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії

«Привіт, малий!»

16 травня, 18:00 (мала сцена)

«Джаз і дівчата»

16 травня, 18:00 (велика сцена)

«Родина напрокат»

17-18 травня, 17:00 (велика сцена)

«Сублімація кохання»

17-18 травня, 17:00 (мала сцена)

«Конотопська відьма»

22 травня, 18:00 (велика сцена)

«Постіль брати будемо?»

22 травня, 18:00 (мала сцена)

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

«Родина напрокат», фото: Академічний український театр «Постіль брати будемо?», фото: Академічний український театр «Конотопська відьма», фото: Академічний український театр

Миколаївський академічний обласний театр ляльок

«Коза-Дереза»

17-18 травня, субота-неділя, 11:00

Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).

Репертуар театру ляльок на травень, фото з фейсбук-сторінки театру

Концерт-хол «Юність»

Андрій Кравченко. Великий сольний концерт

18 травня, неділя, 18:00

«Грішна» — танцювальна вистава

19 травня, понеділок, 18:00

Ірина Федишин — концерт

20 травня, вівторок, 18:00

Квитки можна придбати тут.

Андрій Кравченко. Великий сольний концерт, афіша на сайті mykolaiv.karabas.com «Грішна», афіша на сайті mykolaiv.karabas.com Ірина Федишин, афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Миколаївська обласна філармонія

17 травня, 14:00 — естрадний концерт «Пісні для душі».

«Пориньте у світ музики, що торкається найглибших струн душі. На вас чекає концерт, сповнений яскравих емоцій та незабутніх мелодій», — йдеться в анонсі.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені Верещагіна (вул. Велика Морська, 47).

18 травня, 14:00 — концерт до Всесвітнього Дня Вишиванки.

«На сцені – Камерний оркестр Ars-Nova. У програмі: Твори М. Скорика, О. Гоноболіна, М. Шуха, І. Шамо, Н. Боева та інших. Солістка – Юлія Бендер (сопрано). Партія клавіру – Олена Кузьміна», — зазначається в повідомленні.

Місце проведення: Лютеранська церква Христа Спасителя (кірха), вул. Адміральська, 12.

Квитки можна придбати на «Хочу Білет».

Афіша концерту філармонії Афіша концерту філармонії

Миколаївський обласний краєзнавчий музей

Миколаївський краєзнавчий музей старофлотські казарми, фото: Миколаївська міськрада

17 травня з 12:00 до 20:00 — «Ніч музеїв»

На відвідувачів чекають театралізовані екскурсії, лекції, презентації книг, зустрічі з краєзнавцями, археологічна лабораторія, ботанічна експедиція, квест, інтерактивні локації, сувенірні лавки та святковий концерт.

Інформацію про вартість квитків можна дізнатися за телефоном: (0512) 377 014.

Миколаївський зоопарк

17 травня, субота, 12:00 — фестиваль Дружби народів

Концерт в межах інтеркультурного проєкту «Миколаїв. Ми різні. Ми разом!»

Афіша Миколаївського зоопарку

Дитячий простір в ДМ «Казка»

п'ятниця, 16 травня

15:00-17:00 Художня графіка. Тема: «Чапля на фоні безмежного неба»

субота, 17 травня

11:00-13:00 «Шоу з аніматорами: програма Тапалапки. Блиск тату. Ростові ляльки»

13:30-14:30 Підготовка до школи (вік 5-6 років), 1 група

14:30-15:30 Підготовка до школи (вік 5-6 років), 2 група

неділя, 18 травня

12:00-13:00 Театральна вистава «Щуча»

12:00-14:00 Лекція для батьків з гармонійного партнерства

Усі активності безкоштовні. Простір працює щодня з 10:00 до 17:00 за адресою: вул. Захисників Миколаєва, 38А (колишня Декабристів). Реєстрація за посиланням.

Фото: Дитячий простір

Книгарня «Є» Миколаїв

16 травня, пʼятниця, 17:00 — розмовний клуб на тему «Кіно, вино і доміно»

«На вас чекає тепла компанія та розмови українською — все, щоб провести вечір із задоволенням і практикою мови!», — йдеться в повідомленні.

Адреса: Вул. Спаська, 50/3 (вхід з вул. Соборна). Вхід вільний. Реєстрація за посиланням.

фото: книгарня «Є» Миколаїв

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.