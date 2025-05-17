У Миколаївському зоопарку відбувся «Фестиваль дружби народів»
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- Даріна Мельничук
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20:45, 17 травня, 2025
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Сьогодні, 17 травня, у зоопарку Миколаєва відбувся «Фестивалі дружби народів» до Дня міжнародної злагоди і культурного розмаїття.
Як повідомили у зоопарку, захід відбувся в межах інтеркультурного проєкту «Миколаїв. Ми різні. Ми разом!».
Зазначається, що під час фестивалю виступили юні артисти Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв, а також представники національних товариств — болгарського, вірменського, корейського, ромського та угорського. У програмі були пісні, танці та виставки декоративного мистецтва.
Фестиваль відкрили директор зоопарку Володимир Топчий та голова Миколаївської міської ради національних товариств Анар Ахундов.
Нагадаємо, У Миколаївському зоопарку планують усунути будівельні недоліки, які виникли під час зведення літніх вольєрів комплексу «Острів звірів». На ці роботи виділили 1,6 мільйона гривень.
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