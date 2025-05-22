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Що відвідати у Миколаєві цього тижня: вистави, концерти та сімейні розваги

Миколаїв, фото: «МикВісті»Миколаїв, фото: «МикВісті»

У Миколаєві — яскравий тиждень культурних подій. Театри готують нові вистави, концертні зали відкривають двері для зіркових виконавців, а для дітей організовують цікаві розваги. «МикВісті» зібрали найкращі події, які варто відвідати найближчими днями, — обирайте й плануйте свій відпочинок.

Кінотеатр Multiplex

Афіша на 23-29 травня

Ліло і Стіч — пригоди, анімація, комедія, фентезі, сімейний

Пункт призначення: Родове прокляття — жахи, трилер

Місія неможлива: Фінальна розплата — екшн, пригоди

MINECRAFT: Фільм — пригоди, екшн, сімейний

Скрин з сайту кінотеатру MultiplexСкрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський академічний художній драматичний театр

«Земний монолог», фото Миколаївського драмтеатру«Земний монолог», фото Миколаївського драмтеатру

24 травня, субота, 17:00

«Земний монолог» — імерсивна вистава

У рік поета, есеїста, перекладача Дмитра Кременя в Україні (2023), з нагоди 70-річчя від дня народження нашого видатного земляка, колектив театру створив імерсивну виставу «Земний монолог» за творами Дмитра Дмитровича.

Скриншот з сайту Миколаївського драмтеатруСкриншот із сайту Миколаївського драмтеатру

25 травня, неділя, 17:00

«Наше містечко» — імерсивна вистава

Історія звичайного маленького міста, в якому живуть звичайні люди з такими ж мріями, надіями та прагненням бути щасливими. Вистава — про життя, яке минає щодня поруч із нами.

«Кароль», фото Миколаївського драмтеатру«Кароль», фото Миколаївського драмтеатру

29 травня, четвер, 18:00

«Кароль» — трагіфарс

Одного прекрасного сонячного дня до поважного та відомого Окуліста завітали на прийом двоє незвичних відвідувачів. Зовсім за невеликий проміжок часу життя лікаря докорінно змінилося, і навколишній світ засяяв новими яскравими барвами.

Придбати квитки можна на сайті.

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Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії

«Конотопська відьма»
23 травня, 18:00 (велика сцена)

«Постіль брати будемо?»
23 травня, 18:00 (мала сцена)

«Позичте тенора»
24-45 травня 17:00 (велика сцена)

«Обережно жінки»
24-45 травня 17:00 (мала сцена)

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

Обережно жінки, фото: Академічний український театр«Обережно жінки», фото: Академічний український театр
«Постіль брати будемо?», фото: Академічний український театр«Постіль брати будемо?», фото: Академічний український театр
«Конотопська відьма», фото: Академічний український театр«Конотопська відьма», фото: Академічний український театр

Миколаївський академічний обласний театр ляльок

«Лицар без коня»
24-25 травня, субота-неділя, 11:00 — іронічна комедія(4+)

Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).

Репертуар театру ляльок на травень, фото з фейсбук-сторінки театруРепертуар театру ляльок на травень, фото з фейсбук-сторінки театру

Концерт-хол «Юність»

ШУГАР — концерт
24 травня, субота, 19:00

Олександр Пономарьов та Михайло Хома — «Україна Переможе!»
27 травня, вівторок, 18:00

«Дівчата без комплексів або афера по-українськи...» — комедійна вистава
29 травня, четвер, 18:00

Квитки можна придбати тут.

ШУГАР, афіша на сайті mykolaiv.karabas.comШУГАР, афіша на сайті mykolaiv.karabas.com
Олександр Пономарьов та Михайло Хома, афіша на сайті mykolaiv.karabas.comОлександр Пономарьов та Михайло Хома, афіша на сайті mykolaiv.karabas.com
«Дівчата без комплексів або афера по-українськи...», афіша на сайті mykolaiv.karabas.com«Дівчата без комплексів або афера по-українськи...», афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Миколаївська обласна філармонія

24 травня, 14:00квартет MAGNIFIQUE.

«Концерт, сповнений пристрасті, романтики та справжньої музичної магії. Поринь у чарівний світ звуків разом з талановитим квартетом, який розповість свою історію кохання мовою музики», — йдеться в анонсі.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені Верещагіна (вул. Велика Морська, 47).

25 травня, 15:00концерт «LIVE WHILE YOU ALIVE»

«Хочеш відчути, як музика пробуджує життя? Не відкладай на завтра те, що можна прожити вже сьогодні! Відривайся на повну разом з Art Colors Band – заряд енергії та драйву гарантовано!», — зазначається в повідомленні.

Адреса: Обласний палац культури, мала зала, пл. Суднобудівників, 3.

Квитки можна придбати на «Хочу Білет».

Миколаївський обласний краєзнавчий музей

Миколаївський обласний краєзнавчий музей, фото: discover.uaМиколаївський обласний краєзнавчий музей, фото: discover.ua

Субота, 24 травня — «Стежками старого цвинтаря»

Збір о 10:00 на Херсонському шосе, за кільцем, по тій стороні, де паркан кладовища.

Запис не потрібен. Тривалість 2,5 години. Вартість: 200 гривень з людини.

«Є багато нових прізвищ і цікавої інформації. Раджу брати з собою питну воду та головні убори», — зазначають організатори.

Неділя, 25 травня — екскурсія по вулиці Адміральській

Збір групи о 10:00 біля пам'ятника Ольшанцям. Запис не потрібен. Вартість: 200 гривень з людини.

«Додатково оглянемо розкопки на території Дикого саду, де тисячі років тому існувало давнє поселення. Можна побачити залишки будинків, давнього захисного рову, місця, де були знайдені скарби бронзових знарядь праці», — розповідають організатори.

У дописі зазначається, що за уточненнями можна звертатися за телефоном 0973358113.

Центральна міська бібліотека імені Кропивницького

24 травня, субота, 12:00 — зустріч з циклу книжково-кулінарних субот «На всі смаки!»

«Під час четвертої зустрічі свої традиції, літературну спадщину, побут, кулінарні страви представлять Миколаївське обласне грузинське національно-культурне товариство «Іберія» та ГО «Миколаївська міська асоціація корейців», — йдеться в анонсі.

Українсько-данський молодіжний дім у Миколаєві

24 травня, субота, 16:00 кінопоказ фільму «Прісцілла»

«Приєднуйтесь до перегляду фільму «Прісцилла», щоб дізнатися про життя Прісцилли Енн Преслі та збагнути жіночий досвід слави, самотності та самопізнання», — йдеться в повідомленні.

25 травня, неділя, 16:00 воркшоп «Обличчя за маскою» від Українського дому в Миколаєві та молодого художника Ігоря Катруци.

«Воркшоп для тих, хто хоче пізнати свої емоції та психологічні маски через мистецтво, зображуючи їх на папері за допомогою різних матеріалів. Програма складається з трьох частин: лекції, дискусії та творчої практики», — зазначається в анонсі.

Адреса: вул. Шевченка, 59

фото Молодіжного просторуфото Молодіжного простору

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.

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