Що відвідати у Миколаєві цього тижня: вистави, концерти та сімейні розваги

У Миколаєві — яскравий тиждень культурних подій. Театри готують нові вистави, концертні зали відкривають двері для зіркових виконавців, а для дітей організовують цікаві розваги. «МикВісті» зібрали найкращі події, які варто відвідати найближчими днями, — обирайте й плануйте свій відпочинок.

Кінотеатр Multiplex

Афіша на 23-29 травня

Ліло і Стіч — пригоди, анімація, комедія, фентезі, сімейний

Пункт призначення: Родове прокляття — жахи, трилер

Місія неможлива: Фінальна розплата — екшн, пригоди

MINECRAFT: Фільм — пригоди, екшн, сімейний

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський академічний художній драматичний театр

«Земний монолог», фото Миколаївського драмтеатру

24 травня, субота, 17:00

«Земний монолог» — імерсивна вистава

У рік поета, есеїста, перекладача Дмитра Кременя в Україні (2023), з нагоди 70-річчя від дня народження нашого видатного земляка, колектив театру створив імерсивну виставу «Земний монолог» за творами Дмитра Дмитровича.

Скриншот із сайту Миколаївського драмтеатру

25 травня, неділя, 17:00

«Наше містечко» — імерсивна вистава

Історія звичайного маленького міста, в якому живуть звичайні люди з такими ж мріями, надіями та прагненням бути щасливими. Вистава — про життя, яке минає щодня поруч із нами.

«Кароль», фото Миколаївського драмтеатру

29 травня, четвер, 18:00

«Кароль» — трагіфарс

Одного прекрасного сонячного дня до поважного та відомого Окуліста завітали на прийом двоє незвичних відвідувачів. Зовсім за невеликий проміжок часу життя лікаря докорінно змінилося, і навколишній світ засяяв новими яскравими барвами.

Придбати квитки можна на сайті.

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Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії

«Конотопська відьма»

23 травня, 18:00 (велика сцена)

«Постіль брати будемо?»

23 травня, 18:00 (мала сцена)

«Позичте тенора»

24-45 травня 17:00 (велика сцена)

«Обережно жінки»

24-45 травня 17:00 (мала сцена)



Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

«Обережно жінки», фото: Академічний український театр «Постіль брати будемо?», фото: Академічний український театр «Конотопська відьма», фото: Академічний український театр

Миколаївський академічний обласний театр ляльок

«Лицар без коня»

24-25 травня, субота-неділя, 11:00 — іронічна комедія(4+)

Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).

Репертуар театру ляльок на травень, фото з фейсбук-сторінки театру

Концерт-хол «Юність»

ШУГАР — концерт

24 травня, субота, 19:00

Олександр Пономарьов та Михайло Хома — «Україна Переможе!»

27 травня, вівторок, 18:00

«Дівчата без комплексів або афера по-українськи...» — комедійна вистава

29 травня, четвер, 18:00

Квитки можна придбати тут.

ШУГАР, афіша на сайті mykolaiv.karabas.com Олександр Пономарьов та Михайло Хома, афіша на сайті mykolaiv.karabas.com «Дівчата без комплексів або афера по-українськи...», афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Миколаївська обласна філармонія

24 травня, 14:00 — квартет MAGNIFIQUE.

«Концерт, сповнений пристрасті, романтики та справжньої музичної магії. Поринь у чарівний світ звуків разом з талановитим квартетом, який розповість свою історію кохання мовою музики», — йдеться в анонсі.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені Верещагіна (вул. Велика Морська, 47).

25 травня, 15:00 — концерт «LIVE WHILE YOU ALIVE»

«Хочеш відчути, як музика пробуджує життя? Не відкладай на завтра те, що можна прожити вже сьогодні! Відривайся на повну разом з Art Colors Band – заряд енергії та драйву гарантовано!», — зазначається в повідомленні.

Адреса: Обласний палац культури, мала зала, пл. Суднобудівників, 3.

Квитки можна придбати на «Хочу Білет».

Миколаївський обласний краєзнавчий музей

Миколаївський обласний краєзнавчий музей, фото: discover.ua

Субота, 24 травня — «Стежками старого цвинтаря»

Збір о 10:00 на Херсонському шосе, за кільцем, по тій стороні, де паркан кладовища.

Запис не потрібен. Тривалість 2,5 години. Вартість: 200 гривень з людини.

«Є багато нових прізвищ і цікавої інформації. Раджу брати з собою питну воду та головні убори», — зазначають організатори.

Неділя, 25 травня — екскурсія по вулиці Адміральській

Збір групи о 10:00 біля пам'ятника Ольшанцям. Запис не потрібен. Вартість: 200 гривень з людини.

«Додатково оглянемо розкопки на території Дикого саду, де тисячі років тому існувало давнє поселення. Можна побачити залишки будинків, давнього захисного рову, місця, де були знайдені скарби бронзових знарядь праці», — розповідають організатори.

У дописі зазначається, що за уточненнями можна звертатися за телефоном 0973358113.

Центральна міська бібліотека імені Кропивницького

24 травня, субота, 12:00 — зустріч з циклу книжково-кулінарних субот «На всі смаки!»



«Під час четвертої зустрічі свої традиції, літературну спадщину, побут, кулінарні страви представлять Миколаївське обласне грузинське національно-культурне товариство «Іберія» та ГО «Миколаївська міська асоціація корейців», — йдеться в анонсі.

Українсько-данський молодіжний дім у Миколаєві

24 травня, субота, 16:00 — кінопоказ фільму «Прісцілла»

«Приєднуйтесь до перегляду фільму «Прісцилла», щоб дізнатися про життя Прісцилли Енн Преслі та збагнути жіночий досвід слави, самотності та самопізнання», — йдеться в повідомленні.

25 травня, неділя, 16:00 — воркшоп «Обличчя за маскою» від Українського дому в Миколаєві та молодого художника Ігоря Катруци.

«Воркшоп для тих, хто хоче пізнати свої емоції та психологічні маски через мистецтво, зображуючи їх на папері за допомогою різних матеріалів. Програма складається з трьох частин: лекції, дискусії та творчої практики», — зазначається в анонсі.

Адреса: вул. Шевченка, 59

фото Молодіжного простору

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