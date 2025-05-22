Що відвідати у Миколаєві цього тижня: вистави, концерти та сімейні розваги
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
17:00, 22 травня, 2025
-
У Миколаєві — яскравий тиждень культурних подій. Театри готують нові вистави, концертні зали відкривають двері для зіркових виконавців, а для дітей організовують цікаві розваги. «МикВісті» зібрали найкращі події, які варто відвідати найближчими днями, — обирайте й плануйте свій відпочинок.
Кінотеатр Multiplex
Афіша на 23-29 травня
Ліло і Стіч — пригоди, анімація, комедія, фентезі, сімейний
Пункт призначення: Родове прокляття — жахи, трилер
Місія неможлива: Фінальна розплата — екшн, пригоди
MINECRAFT: Фільм — пригоди, екшн, сімейний
Миколаївський академічний художній драматичний театр
24 травня, субота, 17:00
«Земний монолог» — імерсивна вистава
У рік поета, есеїста, перекладача Дмитра Кременя в Україні (2023), з нагоди 70-річчя від дня народження нашого видатного земляка, колектив театру створив імерсивну виставу «Земний монолог» за творами Дмитра Дмитровича.
25 травня, неділя, 17:00
«Наше містечко» — імерсивна вистава
Історія звичайного маленького міста, в якому живуть звичайні люди з такими ж мріями, надіями та прагненням бути щасливими. Вистава — про життя, яке минає щодня поруч із нами.
29 травня, четвер, 18:00
«Кароль» — трагіфарс
Одного прекрасного сонячного дня до поважного та відомого Окуліста завітали на прийом двоє незвичних відвідувачів. Зовсім за невеликий проміжок часу життя лікаря докорінно змінилося, і навколишній світ засяяв новими яскравими барвами.
Придбати квитки можна на сайті.
Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії
«Конотопська відьма»
23 травня, 18:00 (велика сцена)
«Постіль брати будемо?»
23 травня, 18:00 (мала сцена)
«Позичте тенора»
24-45 травня 17:00 (велика сцена)
«Обережно жінки»
24-45 травня 17:00 (мала сцена)
Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.
Миколаївський академічний обласний театр ляльок
«Лицар без коня»
24-25 травня, субота-неділя, 11:00 — іронічна комедія(4+)
Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).
Концерт-хол «Юність»
ШУГАР — концерт
24 травня, субота, 19:00
Олександр Пономарьов та Михайло Хома — «Україна Переможе!»
27 травня, вівторок, 18:00
«Дівчата без комплексів або афера по-українськи...» — комедійна вистава
29 травня, четвер, 18:00
Квитки можна придбати тут.
Миколаївська обласна філармонія
24 травня, 14:00 — квартет MAGNIFIQUE.
«Концерт, сповнений пристрасті, романтики та справжньої музичної магії. Поринь у чарівний світ звуків разом з талановитим квартетом, який розповість свою історію кохання мовою музики», — йдеться в анонсі.
Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені Верещагіна (вул. Велика Морська, 47).
25 травня, 15:00 — концерт «LIVE WHILE YOU ALIVE»
«Хочеш відчути, як музика пробуджує життя? Не відкладай на завтра те, що можна прожити вже сьогодні! Відривайся на повну разом з Art Colors Band – заряд енергії та драйву гарантовано!», — зазначається в повідомленні.
Адреса: Обласний палац культури, мала зала, пл. Суднобудівників, 3.
Квитки можна придбати на «Хочу Білет».
Миколаївський обласний краєзнавчий музей
Субота, 24 травня — «Стежками старого цвинтаря»
Збір о 10:00 на Херсонському шосе, за кільцем, по тій стороні, де паркан кладовища.
Запис не потрібен. Тривалість 2,5 години. Вартість: 200 гривень з людини.
«Є багато нових прізвищ і цікавої інформації. Раджу брати з собою питну воду та головні убори», — зазначають організатори.
Неділя, 25 травня — екскурсія по вулиці Адміральській
Збір групи о 10:00 біля пам'ятника Ольшанцям. Запис не потрібен. Вартість: 200 гривень з людини.
«Додатково оглянемо розкопки на території Дикого саду, де тисячі років тому існувало давнє поселення. Можна побачити залишки будинків, давнього захисного рову, місця, де були знайдені скарби бронзових знарядь праці», — розповідають організатори.
У дописі зазначається, що за уточненнями можна звертатися за телефоном 0973358113.
Центральна міська бібліотека імені Кропивницького
24 травня, субота, 12:00 — зустріч з циклу книжково-кулінарних субот «На всі смаки!»
«Під час четвертої зустрічі свої традиції, літературну спадщину, побут, кулінарні страви представлять Миколаївське обласне грузинське національно-культурне товариство «Іберія» та ГО «Миколаївська міська асоціація корейців», — йдеться в анонсі.
Українсько-данський молодіжний дім у Миколаєві
24 травня, субота, 16:00 — кінопоказ фільму «Прісцілла»
«Приєднуйтесь до перегляду фільму «Прісцилла», щоб дізнатися про життя Прісцилли Енн Преслі та збагнути жіночий досвід слави, самотності та самопізнання», — йдеться в повідомленні.
25 травня, неділя, 16:00 — воркшоп «Обличчя за маскою» від Українського дому в Миколаєві та молодого художника Ігоря Катруци.
«Воркшоп для тих, хто хоче пізнати свої емоції та психологічні маски через мистецтво, зображуючи їх на папері за допомогою різних матеріалів. Програма складається з трьох частин: лекції, дискусії та творчої практики», — зазначається в анонсі.
Адреса: вул. Шевченка, 59
Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.
Останні новини про: Культура