«Вода буде завтра»: у Миколаєві відбудеться показ документального фільму про затоплену Афанасіївку

Афіша фільму «Вода буде завтра»

У Миколаєві відбудеться показ документального фільму «Вода буде завтра» журналістки Лесі Бакалець. Глядачі зможуть побачити стрічку про наслідки підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляють організатори заходу.

Фільм розповідає про село Афанасіївка на Миколаївщині, яке пережило восьмимісячну окупацію, а згодом — затоплення та забруднення джерел питної води, через підрив Каховської ГЕС російськими військами влітку 2023 року. Протягом тривалого часу місцевим мешканцям доставляли воду волонтери, однак питання доступу до безпечної питної води залишається досі актуальним.

Показ фільму відбудеться 5 червня о 18:00 в Українсько-данському молодіжному домі у Миколаєві (вулиця Шевченка 59).

Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/UYRG1ryTZj7VobTi8

Стрічка знята для онлайн-медіа «МикВісті» в рамках проєкту «Лабораторія документалістики» від Media Development Foundation за фінансової підтримки Посольства Чехії в Україні.

Нагадаємо, Леся Бакалець родом із Миколаєва. З 2004 по 2010 роки навчалася в Інституті журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка, а згодом працювала на таких медіаплатформах, як «Радіо Свобода», «5 канал», «1+1» у Києві. З 2017 по 2023 рік працювала на «Голосі Америки» у Вашингтоні. У 2023 році переїхала у Варшаву. Як уродженка Миколаєва вона добре розуміє проблеми місцевих жителів, адже її рідні вже третій рік живуть в умовах, схожих до тих, що панують в Афанасіївці.

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