Куди піти у Миколаєві цього тижня: гід подіями для дорослих і дітей
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
17:00, 05 червня, 2025
-
У Миколаєві протягом наступного тижня заплановано чимало цікавих подій: театральні вистави, концерти, кінопокази, виставки та розваги для дітей. Вибрати є з чого — і для вечірнього культурного дозвілля, і для родинного вихідного.
«МикВісті» зібрали для вас найцікавіші події тижня, щоб ви легко спланували вікенд або будній вечір.
Кінотеатр Multiplex
Афіша на 5-11 травня
Ліло і Стіч — пригоди, анімація, комедія, фентезі, сімейний
Пункт призначення: Родове прокляття — жахи, трилер
Місія неможлива: Фінальна розплата — екшн, пригоди
Як приборкати дракона — пригоди, сімейний, фентезі
Карате Кід: Легенди — екшн, бойовик, пригоди
Ритуал — жахи, трилер
Балерина — екшн
Миколаївський академічний художній драматичний театр
6 червня, пʼятниця, 18:00
«Дика орхідея, або Трохи сексу дружбі не завадить»
Розповідь про чоловіка й жінку, які знову зустрічаються після довгого часу. Почуття між ними не згасли, незважаючи на роки, образи та життєві труднощі. Вистава — про кохання, яке долає все.
7 червня, субота, 18:00
«Дивоквіточка» — музична казка про добро і взаємодопомогу.
Придбати квитки можна на сайті.
Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії
«Фанфари під завісу» (велика сцена)
6 червня, 18:00
7 червня, 12:00, 17:00
8 червня, 17:00
Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.
Миколаївський академічний обласний театр ляльок
«Жирафа і носоріг»
7-8 червня, субота-неділя, 11:00
Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).
Концерт-хол «Юність»
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ — концерт
8 червня, неділя, 19:00
Оля Полякова — концерт
11 червня, середа, 18:00
Квитки можна придбати тут.
Миколаївська обласна філармонія
7 червня, 14:00 — естрадний концерт «Настрій — літо!»
«На вас чекає атмосферний естрадний концерт у мистецькому просторі, де поєднуються краса класичного мистецтва і жива музика. Літній настрій, яскраві виступи й натхнення — усе це в серці Миколаєва!», — йдеться в анонсі.
Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені Верещагіна (вул. Велика Морська, 47).
8 червня, 14:00 — концерт фортепіанної дуетної музики у виконанні талановитих піаністок Ольги Варфоломеєвої та Анастасії Драго
«Не проґавте цю подію — дозвольте собі зануритися у світ емоцій і гармонії», — наголошують організатори.
Адреса: Лютеранська церква Христа Спасителя (кірха), вул. Адміральська, 12.
Квитки можна придбати на «Хочу Білет».
Книгарня «Є» Миколаїв
7 червня, субота, 15:00 — майстер-клас із розпису книжкових зрізів
«На ньому ви створите власний зріз із літньою морською тематикою. Від вас — реєстрація, книжка, зріз якої будете розписувати, пензлики різної товщини, губка 2,5 мм, медичні одноразові рукавички… і натхнення! Не потрібні спеціальні навички — усе покажемо та допоможемо. Кількість місць обмежена», — зазначають організатори.
Адреса: вул. Спаська, 50/3 (вхід з вул. Соборна). Вхід вільний, але реєстрація обов’язкова.
Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.
Останні новини про: Культура