Куди піти у Миколаєві цього тижня: гід подіями для дорослих і дітей

Проспект Центральний у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві протягом наступного тижня заплановано чимало цікавих подій: театральні вистави, концерти, кінопокази, виставки та розваги для дітей. Вибрати є з чого — і для вечірнього культурного дозвілля, і для родинного вихідного.

«МикВісті» зібрали для вас найцікавіші події тижня, щоб ви легко спланували вікенд або будній вечір.

Кінотеатр Multiplex

Афіша на 5-11 травня

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Ліло і Стіч — пригоди, анімація, комедія, фентезі, сімейний

Пункт призначення: Родове прокляття — жахи, трилер

Місія неможлива: Фінальна розплата — екшн, пригоди

Як приборкати дракона — пригоди, сімейний, фентезі

Карате Кід: Легенди — екшн, бойовик, пригоди

Ритуал — жахи, трилер

Балерина — екшн

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Скрин з сайту Миколаївського драмтеатру

6 червня, пʼятниця, 18:00

«Дика орхідея, або Трохи сексу дружбі не завадить»

Розповідь про чоловіка й жінку, які знову зустрічаються після довгого часу. Почуття між ними не згасли, незважаючи на роки, образи та життєві труднощі. Вистава — про кохання, яке долає все.

Скрин з сайту Миколаївського драмтеатру

7 червня, субота, 18:00

«Дивоквіточка» — музична казка про добро і взаємодопомогу.

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії

«Фанфари під завісу» (велика сцена)

6 червня, 18:00

7 червня, 12:00, 17:00

8 червня, 17:00

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

Миколаївський академічний обласний театр ляльок

«Жирафа і носоріг»

7-8 червня, субота-неділя, 11:00

Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).

Репертуар театру ляльок на травень, фото з фейсбук-сторінки театру Репертуар театру ляльок на травень, фото з фейсбук-сторінки театру

Концерт-хол «Юність»

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ — концерт

8 червня, неділя, 19:00

Оля Полякова — концерт

11 червня, середа, 18:00

Квитки можна придбати тут.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Миколаївська обласна філармонія

7 червня, 14:00 — естрадний концерт «Настрій — літо!»

«На вас чекає атмосферний естрадний концерт у мистецькому просторі, де поєднуються краса класичного мистецтва і жива музика. Літній настрій, яскраві виступи й натхнення — усе це в серці Миколаєва!», — йдеться в анонсі.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені Верещагіна (вул. Велика Морська, 47).

8 червня, 14:00 — концерт фортепіанної дуетної музики у виконанні талановитих піаністок Ольги Варфоломеєвої та Анастасії Драго

«Не проґавте цю подію — дозвольте собі зануритися у світ емоцій і гармонії», — наголошують організатори.

Адреса: Лютеранська церква Христа Спасителя (кірха), вул. Адміральська, 12.

Квитки можна придбати на «Хочу Білет».

Книгарня «Є» Миколаїв

7 червня, субота, 15:00 — майстер-клас із розпису книжкових зрізів

«На ньому ви створите власний зріз із літньою морською тематикою. Від вас — реєстрація, книжка, зріз якої будете розписувати, пензлики різної товщини, губка 2,5 мм, медичні одноразові рукавички… і натхнення! Не потрібні спеціальні навички — усе покажемо та допоможемо. Кількість місць обмежена», — зазначають організатори.

Адреса: вул. Спаська, 50/3 (вхід з вул. Соборна). Вхід вільний, але реєстрація обов’язкова.

Фото: книгарня «Є» Миколаїв

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