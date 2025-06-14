Мовний омбудсмен Кремінь відреагував на виступ Вєрки Сердючки російською у Києві

Вэрка Сердючка на виступі у Києві. Фото: Facebook/Віктор Дяченко

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції України у зв’язку з виконанням російськомовних пісень під час концерту Вєрки Сердючки, який відбувся 13 червня у Києві.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами мовного омбудсмена, у діях організаторів концерту вбачається порушення статей 23 та 29 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», що регламентують використання державної мови у сфері культури та під час публічних заходів.

Крім того, Кремінь нагадав, що в столиці з 2023 року діє мораторій на публічне використання російськомовного музичного контенту, який під час цього концерту було проігноровано.

«Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям «розваг» знову легалізували мовну присутність держави-агресора. Це не просто про закон — це про національну гідність. І відповідальність буде», — підкреслив Тарас Кремінь.

Він зазначив, що закон допускає використання інших мов під час культурних заходів лише у випадках, якщо це виправдано творчим задумом або регламентовано окремими законодавчими нормами щодо прав корінних народів чи нацменшин. Водночас, на виконання російських пісень у Києві діє окрема заборона. Уповноважений розпочав захід державного контролю щодо організаторів події.

Нагадаємо, що до Уповноваженого із захисту державної мови подали скаргу на концерт Вєрки Сердючки в Києві через пісні російською. Автор скарги — телеведучий з Миколаєва Віктор Дяченко зазначив, що концерт відбувся у столиці 13 червня. Причиною звернення стало використання російської мови під час ведення програми, а також виконання російськомовних пісень.