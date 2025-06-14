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Телеведучій з Миколаєва написав скаргу Креміню на Сердючку за пісні російською

Віктор Дяченко. Фото: СуспільнеВіктор Дяченко. Фото: Суспільне

До Уповноваженого із захисту державної мови подали скаргу на концерт Вєрки Сердючки в Києві через пісні російською.

У  Facebook автор скарги — телеведучий з Миколаєва Віктор Дяченко зазначив, що концерт відбувся у столиці 13 червня. Причиною звернення стало використання російської мови під час ведення програми, а також виконання російськомовних пісень.

Відео з підтвердженням факту порушення мовного законодавства додається в коментарях до публікації. Віктор Дяченко запропонував небайдужих громадян також звертатися до мовного омбудсмена.

«Маємо нарешті припинити мімікрію та чекати російську армію в Києві», — йдеться в дописі автора скарги.

Віктор Дяченко  родом з Миколаївщини, починав свою кар’єру телеведучого на FM-радіостанції «Миколаїв», потім на телеканалі «Миколаїв».

Фото: Facebook/Віктор ДяченкоФото: Facebook/Віктор Дяченко
Фото: Facebook/Віктор ДяченкоФото: Facebook/Віктор Дяченко
Фото: Facebook/Віктор ДяченкоФото: Facebook/Віктор Дяченко

Нагадаємо, що від початку 2025 року за порушення мовного законодавства до місцевих бюджетів надійшло близько 200 тисяч гривень штрафів.

 

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