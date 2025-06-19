Культурний маршрут Миколаєва: театри, музика, кіно та дитячі події

Новий тиждень — нові враження. У місті буде чимало цікавого: драматичні вистави, фільми для всієї родини, концерти просто неба та креативні заходи для малечі. Обирайте події до душі у добірці «МикВісті».

*8 Причал

20 червня, пʼятниця, 19:30 - 21:00 — Концерт біля води на заході сонця

«Шановні Миколаївці, як ви і просили «Коли вже RadioStars?» — в цю пʼятницю RADIOSTARS на 8 причалі в рамках нашого проєкту «Концерти біля води на заході сонця» з програмою «Жовто-блакитне серце», — зазначають організатори.

22 червня, неділя, 19:30 - 21:00 — Піано біля води на заході сонця

«Це буде дійсно неперевершений атмосферний вечір… Вперше в Миколаєві (перенос з 15.06 через несприятливі погодні умови). Ми привеземо справжнє велике піаніно. І не тільки…», — йдеться в анонсі заходу.

Вхід вільний

Кінотеатр Multiplex

Афіша на 13-18 червня

Ліло і Стіч — пригоди, анімація, комедія, фентезі, сімейний

Як приборкати дракона — пригоди, сімейний, фентезі

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Матеріалісти — романтика комедія

Еліо — пригоди, анімація, сімейний

28 років по тому — трилер, жахи

Формула-1 — спорт, драма

Балерина — екшн

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Виставка «In memoriam. Реальність крізь мистецтво»

З 25 червня по 5 липня — виставка французької художниці Фанні Лешевальє «In memoriam. Реальність крізь мистецтво»

«Ця виставка про біль, який переживає Україна, і про відгук, який він знаходить у серцях західних європейців. Фанні Лешевальє поєднує світлини воєнних кореспондентів з сюжетами класичного західного живопису, створюючи разючі образи, що змушують зупинитися, вдивитися та відчути», — йдеться в анонсі.

Адреса: Муніципальна виставкова зала Вул. Вадима Благовісного, 54 (вхід з вул. Соборна). Працює: Вт-Cб: 11:00-18:00; Нд-Пн: вихідні.

Вартість: у день відкриття виставки — безкоштовно. Діти (7-14 років) — 10 грн. Пенсіонери — 10 грн. Дорослі — 20 грн. Безкоштовно: Захисники та Захисниці, діти до 7 років, люди з інвалідністю.

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Фото Миколаївського драмтеатру

20 червня, пʼятниця, 18:00

«Дика орхідея, або Трохи сексу дружбі не завадить» — комедія

Розповідь про чоловіка й жінку, які знову зустрічаються після довгого часу. Почуття між ними не згасли, незважаючи на роки, образи та життєві труднощі. Вистава — про кохання, яке долає все.

Фото Миколаївського драмтеатру

21 червня, субота, 10:00

«Котячі історії» — казка

Під час війни непроста доля спіткає не тільки людей: коти теж мають свої історії переживань, поневірянь, сумних і щасливих пригод. Герої казки розкажуть дітлахам про дружбу, навчать взаємодопомозі, співчуттю, доброму відношенню до оточуючих, вірі у диво і у те, що навіть найзаповітніші мрії та бажання збуваються.

Фото Миколаївського драмтеатру

21 червня, субота, 19:00

«Slow Twistin» на чотири голоси — комедія

Головні героїні намагаються знайти кохання через інтернет-знайомства. У веселому ритмі вони проходять через надії, невдачі й кумедні ситуації — навіть бабуся з села вірить у знайомства онлайн.

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський академічний обласний театр ляльок

«Хлопчик-мізинчик»

21-22 червня, субота-неділя, 11:00

Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).

Афіша. Фото з фейсбук-сторінки театру Репертуар театру ляльок на травень, фото з фейсбук-сторінки театру

Миколаївська обласна філармонія

25 червня, середа, 18:00 — концерт естрадно-симфонічного оркестру

«Запрошуємо на чарівний концерт естрадно-симфонічного оркестру Миколаївської обласної філармонії! У програмі – яскраві вокальні та інструментальні твори українських і зарубіжних композиторів, що надихають і дарують віру в краще», — йдеться в анонсі.

Квитки можна придбати перед початком концерту, або замовити на сайті «Хочу Білет».

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.