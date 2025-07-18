  • субота

    19 липня, 2025

  • 22°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 19 липня , 2025 субота

  • Миколаїв • 22° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У листопаді відбудеться премʼєра різдвяної комедії «Вартові Різдва»: вийшов перший трейлер

Афіша різдвяної комедії «Вартові Різдва»Афіша різдвяної комедії «Вартові Різдва»

У пʼятницю, 18 липня, представили перший офіційний трейлер різдвяної комедії «Вартові Різдва». Загальнонаціональна премʼєра фільму відбудеться 13 листопада в усіх кінотеатрах України.

Як повідомляє команда проєкту, стрічку створено 1+1 media у партнерстві з UnitedContentHUB. Дистрибутором виступає компанія B&H Film Distribution.

У центрі сюжету — троє героїв, які змагаються за звання головного чарівника Різдва: Святий Миколай (Іван Бліндар), Санта Клаус (Михайло Кукуюк) і Прадавній Дух Зими (Станіслав Боклан). Вони зустрічаються у 2023 році — коли українці вперше за довгий час святкують Різдво 25 грудня — щоб вирішити, хто відповідатиме за свято в Україні. Після випадкового виконання бажання дівчинки Віри (Аріна Трегуб) Різдво та магія зникають з людської пам’яті. Завдання Вартових — повернути свято й нагадати, що справжні дива можуть творити самі люди.

«У нашому житті зараз багато викликів і новин, які пригнічують. Ми з командою хотіли створити кіно, що допоможе українцям знову повірити в дива, подарує щирі емоції та трохи щастя. Гумор, несподівані сюжетні повороти, знайомі актори — усе це має задати правильний настрій до зимових свят. Чекаємо всіх у кіно з 13 листопада», — зазначила продюсерка і співавторка проєкту Тетяна Шуліка.

У фільмі також знялися Катерина Кузнєцова (мама Віри), Роман Луцький (тато Віри), Ірина Островська (працівниця музею) та блогерка Кенді Суперстар. За словами творців, це ще не весь акторський склад — на глядачів чекають інші відомі обличчя.

Крім цього, для створення комедії до написання фінальних діалогів залучили українських стендап-коміків.

Нагадаємо, у Миколаєві відбувся показ документального фільму «Вода буде завтра» журналістки Лесі Бакалець. Глядачам представили стрічку про наслідки підриву Каховської ГЕС, який відбувся два роки тому 6 червня.

Останні новини про: Різдво

На Різдво по Миколаєву їздив святковий тролейбус з колядниками та оркестром
Папа Римський на Різдво побажав Україні «справедливого і тривалого миру»
«Зимовий джаз при свічках»: у Миколаєві відбувся концерт до Різдва
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївській області з початку року закрились 3,6 тисячі ФОПів: експерт пояснив чому

Юлія Бойченко
новини

«Нам потрібна допомога», — Сєнкевич розраховує, що держава сплатить кредит за нові водоочисні перед ЄІБ замість Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Куди піти у Миколаєві цього тижня: концерти, кіно й дозвілля для дітей

Марія Хаміцевич
новини

Депутати з третього разу дозволили миколаївському музиканту Алексєєву облаштувати пляж на Намиві

Юлія Бойченко
новини

4 людини на одну вакансію, — в Центрі зайнятості розповіли про ситуацію з безробіттям на Миколаївщині

Юлія Бойченко

Останні новини про: Різдво

«Зимовий джаз при свічках»: у Миколаєві відбувся концерт до Різдва
Папа Римський на Різдво побажав Україні «справедливого і тривалого миру»
На Різдво по Миколаєву їздив святковий тролейбус з колядниками та оркестром

У поліклініці №1 у Миколаєві, колектив якої скаржився на тиск з боку міськздоровʼя, призначили нового керівника

У центрі Миколаєва КП «Парки» незаконно спиляли дерево: інспектори склали протокол

8 годин тому

Масштабна приватизація в Миколаєві: що стоїть за планами міської влади продати понад 100 об’єктів і чому це рішення варте уваги

СТАТТЯ

Анна Гакман

Головне сьогодні