У листопаді відбудеться премʼєра різдвяної комедії «Вартові Різдва»: вийшов перший трейлер

Афіша різдвяної комедії «Вартові Різдва»

У пʼятницю, 18 липня, представили перший офіційний трейлер різдвяної комедії «Вартові Різдва». Загальнонаціональна премʼєра фільму відбудеться 13 листопада в усіх кінотеатрах України.

Як повідомляє команда проєкту, стрічку створено 1+1 media у партнерстві з UnitedContentHUB. Дистрибутором виступає компанія B&H Film Distribution.

У центрі сюжету — троє героїв, які змагаються за звання головного чарівника Різдва: Святий Миколай (Іван Бліндар), Санта Клаус (Михайло Кукуюк) і Прадавній Дух Зими (Станіслав Боклан). Вони зустрічаються у 2023 році — коли українці вперше за довгий час святкують Різдво 25 грудня — щоб вирішити, хто відповідатиме за свято в Україні. Після випадкового виконання бажання дівчинки Віри (Аріна Трегуб) Різдво та магія зникають з людської пам’яті. Завдання Вартових — повернути свято й нагадати, що справжні дива можуть творити самі люди.

«У нашому житті зараз багато викликів і новин, які пригнічують. Ми з командою хотіли створити кіно, що допоможе українцям знову повірити в дива, подарує щирі емоції та трохи щастя. Гумор, несподівані сюжетні повороти, знайомі актори — усе це має задати правильний настрій до зимових свят. Чекаємо всіх у кіно з 13 листопада», — зазначила продюсерка і співавторка проєкту Тетяна Шуліка.

У фільмі також знялися Катерина Кузнєцова (мама Віри), Роман Луцький (тато Віри), Ірина Островська (працівниця музею) та блогерка Кенді Суперстар. За словами творців, це ще не весь акторський склад — на глядачів чекають інші відомі обличчя.

Крім цього, для створення комедії до написання фінальних діалогів залучили українських стендап-коміків.

Нагадаємо, у Миколаєві відбувся показ документального фільму «Вода буде завтра» журналістки Лесі Бакалець. Глядачам представили стрічку про наслідки підриву Каховської ГЕС, який відбувся два роки тому 6 червня.