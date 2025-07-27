Зеленський оновив правила вручення Шевченківської премії: більше лауреатів і нові номінації

Володимир Зеленський. Фото: armyinform.com.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про оновлення положення щодо Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Документ № 553/2025 датований 26 липня. Відтепер щороку можуть відзначати до 13 лауреатів у таких номінаціях:

«Проза»

«Поезія»

«Літературознавство і мистецтвознавство»

«Публіцистика і журналістика»

«Музичне мистецтво»

«Концертно-виконавське мистецтво»

«Театральне мистецтво»

«Кіномистецтво»

«Візуальні мистецтва»

«Фотомистецтво»

«Декоративно-прикладне мистецтво»

«Дизайн» (у видах, визначених Комітетом премії)

«Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів»

Указ також уточнює умови участі. Претендувати на премію зможуть автори нових оригінальних творів, оприлюднених протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за пів року до подання на конкурс.

У номінації «Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів» на здобуття премії може бути висунутий автор реалізованого культурного проєкту, якщо він є результатом особистої творчої праці. Водночас не можна висувати підручники, посібники, монографії та альбоми-каталоги.

Нагадаємо, що Національна премія України імені Тараса Шевченка, або ж Шевченківська премія, — це найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Її заснували у травні 1961 року. Премію присуджує президент України на підставі рішення Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Людина може отримати цю нагороду лише один раз за життя.

До змін, які президент підписав 26 липня, щорічно присуджували до восьми національних премій.