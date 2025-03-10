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«Вибачте, що не в костюмі», — Зеленський виступив на Шевченківській премії у Києві

Президент України Володимир Зеленський під час церемонії нагородження лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка вибачився, що прийшов на захід не в офіційному костюмі.

Відео виступу 9 березня опублікував «Укрінформ».

Після привітання президент звернувся до учасників церемонії та вибачився за свій зовнішній вигляд. 

— Вибачте, що не в костюмі, — сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що саме це вбрання нещодавно стало предметом обговорень як у політичних, так і в медійних колах після його візиту до США 28 лютого. На зустріч із президентом США Дональдом Трампом Зеленський прибув у чорному вбранні з національною символікою України, але без традиційного ділового костюма.

Питання про одяг Зеленського озвучив Браян Гленн, головний кореспондент в Білому домі від Real America's Voice.

«Чому ви не в костюмі?», — запитав Гленн. — «Ви на зустрічі найвищого рівня у цій країні, і ви відмовляєтеся вдягнути костюм. У вас взагалі є костюм? Багато американців мають проблеми з тим, що ви не поважаєте гідність цього офісу».

«Я вдягну костюм, коли ця війна завершиться», — відповів Володимир Зеленський.

Варто зауважити, що перед візитом команда Трампа рекомендувала Зеленському відмовитися від військового стилю одягу, який став для нього звичним після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і обрати більш офіційний діловий костюм.

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