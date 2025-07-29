Ансамбль «Руна» з Миколаєва здобув відзнаки на міжнародному фестивалі в Італії

Миколаївський ансамбль «Руна» здобув нагороди з міжнародного фестивалю. Фото колективу

Зразковий ансамбль танцю «Руна» з Миколаєва здобув найвищі відзнаки на міжнародному фестивалі в Італії.

Про це «МикВісті» повідомили представники колективу.

З 24 по 31 липня у містах Пезаро, Ріміні та Белларія (Італія) проходить міжнародний конкурс фольклору, танцю та музики. Участь у ньому взяли колективи та виконавці з України, Італії, Польщі й Вірменії.

Миколаївщину представив ансамбль «Руна» Обласного палацу культури під керівництвом заслуженої працівниці культури України Елли Акманової.

Миколаївський ансамбль «Руна» здобув нагороди з міжнародного фестивалю. Фото колективу Миколаївський ансамбль «Руна» здобув нагороди з міжнародного фестивалю. Фото колективу

Миколаївські танцівники вибороли одразу кілька найвищих нагород. Зокрема, приз конкурсу — «Діамантове Гран-прі та Гран-прі в номінації «Хореографія». А учасниця колективу Дар’я Слюсаренко здобула перше місце в номінації «Сольна хореографія».

Раніше повідомлялось, що Миколаївський зразковий ансамбль танцю «Руна» став переможцем на конкурсі танців у Кам'янці-Подільському «Тріумф-Камʼянець-Фест».