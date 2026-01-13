 В Україні готують екранізацію «Тореадорів з Васюківки»

  • вівторок

    13 січня, 2026

  • -3.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 13 січня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -3.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Тореадорів з Васюківки» екранізують: продюсери «Ти — космос» готують новий фільм

В Україні готують екранізацію «Тореадорів з Васюківки». Фото: naurok.com.uaВ Україні готують екранізацію «Тореадорів з Васюківки». Фото: naurok.com.ua

Продюсерська команда фільму «Ти — космос» розпочала підготовку до екранізації культової трилогії Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Орієнтовний бюджет майбутньої стрічки може становити близько 2,5 мільйона євро.

Проєкт реалізує кінопродакшн ForeFilms, який у 2025 році випустив найкасовішу українську ігрову стрічку «Ти — космос», повідомляє Forbes Ukraine.

Права на екранізацію близько пів року узгоджували з донькою письменника Всеволода Нестайка — Оленою Максименко, яка нині є правовласницею твору. За словами співзасновниці ForeFilms Анни Яценко, ключовою умовою перемовин було збереження духу та автентичності оригінальної історії.

Реклама

Події фільму вирішили перенести з радянського періоду, в якому була написана трилогія, у реалії незалежної України. Над сценарієм уже кілька років працюють режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков у співпраці з правовласницею. Для них ця стрічка стане дебютною повнометражною роботою.

Вартість прав на екранізацію продюсери не розголошують. Водночас Анна Яценко зазначає, що фільм передбачає складні постановчі сцени, зокрема масштабні епізоди з повінню, що суттєво впливає на бюджет.

За оптимістичного сценарію знімальний процес можуть розпочати приблизно за півтора року. Продюсери наголошують, що проєкт орієнтований насамперед на дитячу та сімейну аудиторію й має заповнити дефіцит якісного українського контенту для дітей.

Нагадаємо, що студія «КиївФільм» працює над створенням художнього фільму про героя мультфільмів Петрика П’яточкіна. Прем’єру стрічки запланували на 2027 рік. Як зазначив кінопродюсери, майбутній фільм буде сімейним пригодницьким кіно з новою сюжетною лінією.

Останні новини про: Культура

«2000 метрів до Андріївки»: Чернов вдруге номінований на премію Гільдії режисерів США
У Херсонському музеї з’явилися експонати з уламків касетних боєприпасів
Вулиці, фасади, вивіски: геймери відтворюють Маріуполь у грі Minecraft
Реклама
Читайте також:
новини
Вперше за 4 роки мер Миколаєва провів відкриту нараду з підлеглими

Аліна Квітко
новини
«Асфальт лущиться після перших морозів», — Сєнкевич розкритикував «ЕЛУ Автодоріг»

Аліна Квітко
новини
Суд Миколаєва тимчасово відсторонив Вашеняка від посади директора КОП

Анна Гакман
новини
У Миколаєві завершили відновлення будинку, пошкодженого ракетним ударом

Альона Коханчук
новини
«Йдуть згідно графіка», — у водоканалі кажуть, що нові очисні для Миколаєва повноцінно запрацюють у березні

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Культура

Вулиці, фасади, вивіски: геймери відтворюють Маріуполь у грі Minecraft
У Херсонському музеї з’явилися експонати з уламків касетних боєприпасів
«2000 метрів до Андріївки»: Чернов вдруге номінований на премію Гільдії режисерів США

У Миколаєві вперше за час війни провели відкриту апаратну нараду

ВІДБУДОВА

У Миколаєві завершили відновлення будинку, зруйнованого ракетним ударом

9 годин тому

Світла не буде понад 13 годин: графіки відключення на Миколаївщині 13 січня

Головне сьогодні