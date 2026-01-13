«Тореадорів з Васюківки» екранізують: продюсери «Ти — космос» готують новий фільм

В Україні готують екранізацію «Тореадорів з Васюківки». Фото: naurok.com.ua

Продюсерська команда фільму «Ти — космос» розпочала підготовку до екранізації культової трилогії Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Орієнтовний бюджет майбутньої стрічки може становити близько 2,5 мільйона євро.

Проєкт реалізує кінопродакшн ForeFilms, який у 2025 році випустив найкасовішу українську ігрову стрічку «Ти — космос», повідомляє Forbes Ukraine.

Права на екранізацію близько пів року узгоджували з донькою письменника Всеволода Нестайка — Оленою Максименко, яка нині є правовласницею твору. За словами співзасновниці ForeFilms Анни Яценко, ключовою умовою перемовин було збереження духу та автентичності оригінальної історії.

Події фільму вирішили перенести з радянського періоду, в якому була написана трилогія, у реалії незалежної України. Над сценарієм уже кілька років працюють режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков у співпраці з правовласницею. Для них ця стрічка стане дебютною повнометражною роботою.

Вартість прав на екранізацію продюсери не розголошують. Водночас Анна Яценко зазначає, що фільм передбачає складні постановчі сцени, зокрема масштабні епізоди з повінню, що суттєво впливає на бюджет.

За оптимістичного сценарію знімальний процес можуть розпочати приблизно за півтора року. Продюсери наголошують, що проєкт орієнтований насамперед на дитячу та сімейну аудиторію й має заповнити дефіцит якісного українського контенту для дітей.

Нагадаємо, що студія «КиївФільм» працює над створенням художнього фільму про героя мультфільмів Петрика П’яточкіна. Прем’єру стрічки запланували на 2027 рік. Як зазначив кінопродюсери, майбутній фільм буде сімейним пригодницьким кіно з новою сюжетною лінією.