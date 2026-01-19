У Нью-Йорку з’явився мурал на честь убитої української біженки

У Нью-Йорку з’явився мурал із зображенням української біженки Ірини Заруцької. Фото: Luiz C. Ribeiro / New York Post

У Нью-Йорку на стіні багатоквартирного будинку з’явився триповерховий мурал із зображенням убитої української біженки Ірини Заруцької.

Про це пише The New York Post.

Зазначається, що стінопис у Брукліні профінансували мільярдер Ілон Маск та генеральний директор компанії Intercom Еоган Маккейб — у межах кампанії з вшанування пам’яті 23-річної художниці, яка загинула в США.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Як повідомляє видання, на створення муралу Ілон Маск пожертвував 1 мільйон доларів, ще 500 тисяч доларів надав Еоган Маккейб, а ще 200 тисяч доларів вдалося зібрати завдяки внескам менших донорів.

Нагадаємо, 22 серпня в поїзді в Північній Кароліні було вбито громадянку України Ірину Заруцьку. Камери відеоспостереження зафіксували, як чоловік, що сидів поруч із дівчиною, раптово дістав ніж і завдав їй кількох ударів, після чого залишив вагон. Від отриманих поранень Ірина загинула на місці.

Нагадаємо, у Миколаєві на фасаді одного з відновлених будинків з’явився новий мурал із соняшниками. Малюнок створили миколаївські художники Валерія Кучер та Дмитро Волошин.

За словами Валерії Кучер, ідея із соняшниками виникла спонтанно, але згодом набула особливого сенсу. Після обстрілу саме на цьому місці, де було пошкодження, виріс соняшник — мешканці показали художникам фото. Тоді й з’явилося рішення зробити цю квітку головним образом стінопису.