 Вистави, концерти та кіно — що відвідати у Миколаєві цього тижня

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Головна Новини Культура 16:00, 03 вересня, 2026

Вистави, концерти та кіно — що відвідати у Миколаєві цього тижня

Миколаїв. Фото: МикВістіМиколаїв. Фото: МикВісті

У Миколаєві протягом найближчих днів, з 4 по 10 вересня, відбудуться вистави, концерти, кінопокази та інші заходи. Є варіанти як для дорослих, так і для сімейного відпочинку з дітьми.

«МикВісті» зібрали події, які проходитимуть у місті цього тижня, щоб ви могли обрати, куди завітати у вільний час.

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Кінотеатр Multiplex

Афіша 4-9 вересня

Людина-павук: Абсолютно новий день — пригоди, екшн, фантастика

Щенячий патруль: Динофільм — пригоди, анімація, комедія, сімейний

Тачки (повторний прокат) — пригоди, анімація, комедія, сімейний

Тед-Мандрівник і магічна лампа — пригоди, анімація, сімейний

Кузьма: Страшно веселий — біографічний, документальний

Сузір'я Великого Пса — фантастика, пригоди, трилер

Потяг Червона рута — романтика, комедія, сімейний

Астрал: За межами потойбіччя — жахи, трилер

Шрек — пригоди, анімація, комедія, фантастика

Ідеальна зброя — трилер, екшн, фантастика

Койот проти АКМЕ — пригоди, сімейний

Одіссея — екшн, фантастика, драма

Заколот — трилер, екшн

Дисидент — драма

Скрин з сайту кінотеатру MultiplexСкрин з сайту кінотеатру Multiplex

Розклад і квитки — на сайті кінотеатру.

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Афіша: Академічний український театрАфіша: Академічний український театр

4 вересня, пʼятниця, 18:00
5 вересня, субота, 18:00

«Літо, свято українських традицій» — театралізоване музичне шоу

Літо – пора веселих свят, якими славляться українські традиції. Головними подіями сезону є Зелені свята (Трійця), Івана Купала та три Спаси (Медовий, Яблучний, Горіховий). Завершення збору врожаю – «Обжинки» – з часів дідів-прадідів є апогеєм врожайного року і містичним культовим дійством. Таїна загадкових примовлянь, звернення до духів природи, віра у добро та щасливу долю завжди претворювали літо на яскраву містерію з народними гуляннями та видовищними обрядами.

Афіша: Академічний український театрАфіша: Академічний український театр

5 вересня, субота, 11:00

«Пес Тимко рятує друзів» — казка

У казці «Пес Тимко рятує друзів» діють милі й позитивні персонажі-тваринки, які через війну у великому місті залишилися безхатьками – Киця на ім’я Муркиця та Криса Люсіль, а також досвідчена вулична мешканка Ворона. Друзі збираються навколо дивної знахідки і не впевнені у її безпечності. Коли знахідка починає демонструвати дивні сигнали, на порятунок до наляканих тваринок прибігає Пес Тимко, що служить у ДСНС разом із сапером-кінологом – виявляє вибухонебезпечні предмети. Тимко розповідає друзям про загрози життю і здоров’ю, які під час війни можуть приховувати звичайні речі. Виявилося, що дивна знахідка загрози не несе і стає радісним відкриттям для персонажів.

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський національний академічний Український театр

«Дівич-вечір: напередодні весілля» (мала сцена)

6 вересня, неділя, 16:00
10 вересня, четвер, 18:00
Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

Freedom Art Pub

8 вересня, вівторок, 19:30 — вечір Імпровізації Повара Данила та Вови Маслова (18+)

Вечір Імпровізації Вови Маслова та Повара Данила — це незабутня подія для всіх, живе спілкування та справжні емоції. Вова Маслов та Повар Данило талановиті коміки з неперевершеним почуттям гумору, запрошують всіх на вечір, де можна посміятися від душі, занурившись у їхні спостереження за повсякденним життям, стосунками, абсурдністю сучасного світу та особистими пригодами.

Адреса: Марка Кропивницького 65/15

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.comАфіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Квитки можна придбати тут.

Миколаївська обласна філармонія

5 вересня, субота, 14:00 — концерт «закоханий Париж»

Адреса: Миколаївський обласний художній музей ім. В. В. Верещагіна, вул. Велика Морська, 47

9 вересня, середа, 18:00 — концерт ансамблю New Style «Відлуння літа»

Адреса: Літній театральний майданчик Миколаївського Академічного Художнього драматичного театру

Афіша філармоніїАфіша філармонії
Афіша філармоніїАфіша філармонії

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту [email protected], щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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