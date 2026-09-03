Вистави, концерти та кіно — що відвідати у Миколаєві цього тижня
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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У Миколаєві протягом найближчих днів, з 4 по 10 вересня, відбудуться вистави, концерти, кінопокази та інші заходи. Є варіанти як для дорослих, так і для сімейного відпочинку з дітьми.
«МикВісті» зібрали події, які проходитимуть у місті цього тижня, щоб ви могли обрати, куди завітати у вільний час.
Кінотеатр Multiplex
Афіша 4-9 вересня
Людина-павук: Абсолютно новий день — пригоди, екшн, фантастика
Щенячий патруль: Динофільм — пригоди, анімація, комедія, сімейний
Тачки (повторний прокат) — пригоди, анімація, комедія, сімейний
Тед-Мандрівник і магічна лампа — пригоди, анімація, сімейний
Кузьма: Страшно веселий — біографічний, документальний
Сузір'я Великого Пса — фантастика, пригоди, трилер
Потяг Червона рута — романтика, комедія, сімейний
Астрал: За межами потойбіччя — жахи, трилер
Шрек — пригоди, анімація, комедія, фантастика
Ідеальна зброя — трилер, екшн, фантастика
Койот проти АКМЕ — пригоди, сімейний
Одіссея — екшн, фантастика, драма
Заколот — трилер, екшн
Дисидент — драма
Розклад і квитки — на сайті кінотеатру.
Миколаївський академічний художній драматичний театр
4 вересня, пʼятниця, 18:00
5 вересня, субота, 18:00
«Літо, свято українських традицій» — театралізоване музичне шоу
Літо – пора веселих свят, якими славляться українські традиції. Головними подіями сезону є Зелені свята (Трійця), Івана Купала та три Спаси (Медовий, Яблучний, Горіховий). Завершення збору врожаю – «Обжинки» – з часів дідів-прадідів є апогеєм врожайного року і містичним культовим дійством. Таїна загадкових примовлянь, звернення до духів природи, віра у добро та щасливу долю завжди претворювали літо на яскраву містерію з народними гуляннями та видовищними обрядами.
5 вересня, субота, 11:00
«Пес Тимко рятує друзів» — казка
У казці «Пес Тимко рятує друзів» діють милі й позитивні персонажі-тваринки, які через війну у великому місті залишилися безхатьками – Киця на ім’я Муркиця та Криса Люсіль, а також досвідчена вулична мешканка Ворона. Друзі збираються навколо дивної знахідки і не впевнені у її безпечності. Коли знахідка починає демонструвати дивні сигнали, на порятунок до наляканих тваринок прибігає Пес Тимко, що служить у ДСНС разом із сапером-кінологом – виявляє вибухонебезпечні предмети. Тимко розповідає друзям про загрози життю і здоров’ю, які під час війни можуть приховувати звичайні речі. Виявилося, що дивна знахідка загрози не несе і стає радісним відкриттям для персонажів.
Придбати квитки можна на сайті.
Миколаївський національний академічний Український театр
«Дівич-вечір: напередодні весілля» (мала сцена)
6 вересня, неділя, 16:00
10 вересня, четвер, 18:00
Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.
Freedom Art Pub
8 вересня, вівторок, 19:30 — вечір Імпровізації Повара Данила та Вови Маслова (18+)
Вечір Імпровізації Вови Маслова та Повара Данила — це незабутня подія для всіх, живе спілкування та справжні емоції. Вова Маслов та Повар Данило талановиті коміки з неперевершеним почуттям гумору, запрошують всіх на вечір, де можна посміятися від душі, занурившись у їхні спостереження за повсякденним життям, стосунками, абсурдністю сучасного світу та особистими пригодами.
Адреса: Марка Кропивницького 65/15
Квитки можна придбати тут.
Миколаївська обласна філармонія
5 вересня, субота, 14:00 — концерт «закоханий Париж»
Адреса: Миколаївський обласний художній музей ім. В. В. Верещагіна, вул. Велика Морська, 47
9 вересня, середа, 18:00 — концерт ансамблю New Style «Відлуння літа»
Адреса: Літній театральний майданчик Миколаївського Академічного Художнього драматичного театру
Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».
Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту [email protected], щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.
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