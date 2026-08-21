Миколаївщину за добу атакували «Shahed», «Молнія» та FPV-дрон

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Ілюстративне фото МикВісті

Минулої доби, 20 серпня, росіяни атакували Миколаївську область безпілотниками. За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих немає.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Баштанському районі ударний дрон типу «Молнія» атакував Горохівську громаду. У Миколаївському районі FPV-дрон атакував Очаківську громаду. Люди також не постраждали.

Нагадаємо, що 18 серпня армія РФ завдала декількох ударів по території Миколаївської області. Вдень росіяни атакували об'єкт промисловості в Миколаївському районі крилатою ракетою Х-22.