 Миколаївщину за добу атакували «Shahed», «Молнія» та FPV-дрон

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Головна Новини Оборона 8:20, 21 серпня, 2026

Миколаївщину за добу атакували «Shahed», «Молнія» та FPV-дрон

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Ілюстративне фото МикВістіНаслідки обстрілу Миколаївщини. Ілюстративне фото МикВісті

Минулої доби, 20 серпня, росіяни атакували Миколаївську область безпілотниками. За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих немає.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Баштанському районі ударний дрон типу «Молнія» атакував Горохівську громаду. У Миколаївському районі FPV-дрон атакував Очаківську громаду. Люди також не постраждали.

Нагадаємо, що 18 серпня армія РФ завдала декількох ударів по території Миколаївської області. Вдень росіяни атакували об'єкт промисловості в Миколаївському районі крилатою ракетою Х-22.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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