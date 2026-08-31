У Миколаєві на вулиці Південній вдруге прибрали сміттєзвалище біля контейнерів
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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У Миколаєві на вулиці Південній в Інгульському районі вдруге прибрали стихійне сміттєзвалище біля контейнерного майданчика.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Накопичення відходів різного морфологічного складу виявили фахівці Державної екологічної інспекції після повторного звернення громадян.
За результатами перевірки інспекція направила відповідний лист до виконавчого комітету Миколаївської міської ради.
Співробітники КП «Миколаївкомунтранс» повністю очистили територію навколо баків від сміття.
Нагадаємо, у серпні 2026-го в Миколаєві на 12 Поздовжній ліквідували стихійне сміттєзвалище, яке утворилося через незаконне складування тари та побутових відходів.
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