 У Миколаєві на вулиці Південній вдруге прибрали сміттєзвалище біля контейнерів

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Головна Новини Екологія 20:49, 31 серпня, 2026

У Миколаєві на вулиці Південній вдруге прибрали сміттєзвалище біля контейнерів

У Миколаєві на вулиці Південній прибрали сміття біля контейнерів. Фото Державна екологічна інспекціяУ Миколаєві на вулиці Південній прибрали сміття біля контейнерів. Фото Державна екологічна інспекція

У Миколаєві на вулиці Південній в Інгульському районі вдруге прибрали стихійне сміттєзвалище біля контейнерного майданчика.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Накопичення відходів різного морфологічного складу виявили фахівці Державної екологічної інспекції після повторного звернення громадян.

За результатами перевірки інспекція направила відповідний лист до виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

У Миколаєві на вулиці Південній прибрали сміття біля контейнерів. Фото Державна екологічна інспекціяУ Миколаєві на вулиці Південній прибрали сміття біля контейнерів. Фото Державна екологічна інспекція
У Миколаєві на вулиці Південній прибрали сміття біля контейнерів. Фото Державна екологічна інспекціяУ Миколаєві на вулиці Південній прибрали сміття біля контейнерів. Фото Державна екологічна інспекція
У Миколаєві на вулиці Південній прибрали сміття біля контейнерів. Фото Державна екологічна інспекціяУ Миколаєві на вулиці Південній прибрали сміття біля контейнерів. Фото Державна екологічна інспекція

Співробітники КП «Миколаївкомунтранс» повністю очистили територію навколо баків від сміття.

Нагадаємо, у серпні 2026-го в Миколаєві на 12 Поздовжній ліквідували стихійне сміттєзвалище, яке утворилося через незаконне складування тари та побутових відходів.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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