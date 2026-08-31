У Миколаєві на вулиці Південній вдруге прибрали сміттєзвалище біля контейнерів

У Миколаєві на вулиці Південній прибрали сміття біля контейнерів. Фото Державна екологічна інспекція

У Миколаєві на вулиці Південній в Інгульському районі вдруге прибрали стихійне сміттєзвалище біля контейнерного майданчика.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Накопичення відходів різного морфологічного складу виявили фахівці Державної екологічної інспекції після повторного звернення громадян.

За результатами перевірки інспекція направила відповідний лист до виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

У Миколаєві на вулиці Південній прибрали сміття біля контейнерів. Фото Державна екологічна інспекція У Миколаєві на вулиці Південній прибрали сміття біля контейнерів. Фото Державна екологічна інспекція У Миколаєві на вулиці Південній прибрали сміття біля контейнерів. Фото Державна екологічна інспекція

Співробітники КП «Миколаївкомунтранс» повністю очистили територію навколо баків від сміття.

Нагадаємо, у серпні 2026-го в Миколаєві на 12 Поздовжній ліквідували стихійне сміттєзвалище, яке утворилося через незаконне складування тари та побутових відходів.