У Миколаєві біля лікарні спиляли горіх, штраф склав тільки ₴1 тис.

У Миколаєві на території лікарні №4 незаконно спиляли горіх. На відповідальну особу закладу склали адмінпротокол.

Про це повідомили в Держеокінспекції.

У Миколаєві біля лікарні спиляли горіх. Фото: Держекоінспекція У Миколаєві біля лікарні спиляли горіх. Фото: Держекоінспекція У Миколаєві біля лікарні спиляли горіх. Фото: Держекоінспекція

Екологи також окремо порахували збитки від спиляного дерева. Сума склала 1,1 тисячі гривень.

В Інспекції нагадали, що просто так спилювати дерева в місті не можна. Для їхнього видалення потрібні законні підстави та відповідні дозволи. Це стосується навіть одного дерева.

«Видалення дерев у населених пунктах має відбуватися відповідно до встановленого законодавством порядку та за наявності необхідних дозвільних документів. Самовільне знесення навіть одного дерева є порушенням», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві чоловік незаконно спиляв горіх. За знищене дерево йому доведеться заплатити сім тисяч гривень.