 У Миколаєві біля лікарні спиляли горіх, штраф склав тільки ₴1 тис.

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Головна Новини Екологія 21:00, 02 вересня, 2026

У Миколаєві біля лікарні спиляли горіх, штраф склав тільки ₴1 тис.

У Миколаєві на території лікарні №4 незаконно спиляли горіх. На відповідальну особу закладу склали адмінпротокол.

Про це повідомили в Держеокінспекції.

У Миколаєві біля лікарні спиляли горіх. Фото: ДержекоінспекціяУ Миколаєві біля лікарні спиляли горіх. Фото: Держекоінспекція
У Миколаєві біля лікарні спиляли горіх. Фото: ДержекоінспекціяУ Миколаєві біля лікарні спиляли горіх. Фото: Держекоінспекція
У Миколаєві біля лікарні спиляли горіх. Фото: ДержекоінспекціяУ Миколаєві біля лікарні спиляли горіх. Фото: Держекоінспекція

Екологи також окремо порахували збитки від спиляного дерева. Сума склала 1,1 тисячі гривень.

В Інспекції нагадали, що просто так спилювати дерева в місті не можна. Для їхнього видалення потрібні законні підстави та відповідні дозволи. Це стосується навіть одного дерева.

«Видалення дерев у населених пунктах має відбуватися відповідно до встановленого законодавством порядку та за наявності необхідних дозвільних документів. Самовільне знесення навіть одного дерева є порушенням», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві чоловік незаконно спиляв горіх. За знищене дерево йому доведеться заплатити сім тисяч гривень.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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