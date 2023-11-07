У Миколаївському міському зоопарку на штучному вигодовуванні росте кенгуреня Сьома. Влітку 2023 року його матір — самиця Октава загинула, малюк залишився в її сумці та вижив. За твариною доглядають працівники зоопарку.

Про це повідомила пресслужба закладу.

Робітниця з догляду за тваринами Оксана Олєйнік стала для кенгуреняти «прийомною мамою». Імʼя підбирали майже місяць та згодом вирішили назвати Сьомою.

«На початку штучного вигодовування вага дитинчати була 900 грамів. Станом на листопад його вага сягає 3,6 кілограма. Кожен тиждень кенгуреня набирає до 200 грамів. Ветлікарі нашого зоопарку систематично слідкують за здоровʼям Сьоми», — розповіли працівники зоопарку.

Як зазначили в закладі, це перший успішний випадок штучного вигодовування дитинчати кенгуру в Миколаївському зоопарку.

«Не обійшлося і без труднощів, адже складність полягала в забезпеченні комфортного температурного режиму в новій сумці для малюка, він повинен бути таким самим, як і в сумці мами кенгуру. Але завдяки любові та турботі «прийомної матусі» Оксани — це питання вирішилося. А ще спеціалісти нашого зоопарку зверталися за консультацією до співробітників Харківського, Рівненського зоопарку та зоопарку «Хай Парк» у Кірʼят-Моцкін (Ізраїль), в яких є досвід штучного вигодовування кенгуру», — говорять в закладі.

Також спеціалісти зоопарку розповіли, що улюбленою їжею Сьоми є козине молоко, овес, насіння соняшника, вівсянка та гілки фруктових дерев. Побачити кенгуру відвідувачі зоопарку зможуть не раніше літа 2024 року.

Нагадаємо, що у Миколаївському зоопарку просять містян приносити до закладу зібрані жолуді. Їх використовують як ліки при розладах травлення у копитних тварин та в якості смачної приманки.