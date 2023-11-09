Миколаївські піротехніки вперше використали роботизований комплекс DIGITAL VANGUARD–S для розмінування території області переданий для потреб ДСНС за підтримки Уряду Канади.

В управлінні ДСНС Миколаївщини повідомили, що значна територія області, а особливо зона ведення активних бойових дій, забруднена вибухонебезпечними предметами.

Рятувальники зазначають, що ризик натрапити на боєприпаси в цих районах надвисокий. Одним з таких місць є Шевченківська територіальна громада, яка замінована різними видами боєприпасів. Там працює оператор протимінної діяльності «Norwegian People’s Aid» (NPA), які обстежують та виявляють вибухонебезпечні предмети.

«Піротехніки Миколаївщини виїхали для знищення виявлених боєприпасів, а саме протитанкових та протипіхотних мін», — йдеться в повідомленні.

Як відомо, фахівці ДСНС вперше працювали з роботизованим комплексом DIGITAL VANGUARD–S, який нещодавно зʼявився на озброєнні миколаївських піротехніків.

«Тому, з упевненістю можна сказати, що такий сучасний комплекс вкрай необхідний піротехнічним підрозділам, які щодня ризикують життям та здоровʼям задля безпеки громадян», — зазначили рятувальники.

Нагадаємо, що даний комплекс призначений для проведення розвідки та знищення боєприпасів.