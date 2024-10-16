«Парасолька»: Херсонщина придбала нові укриття для військових

Спецукриття для військових. Фото: пресслужба Херсонської ОВА

На Херсонщині для військових закупили десять сучасних укриттів типу «Парасолька», з яких половину вже доставили до регіону. Обласний бюджет виділив на це 17,8 млн грн.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами керівника, укриття випробувані за стандартами України та НАТО. Вони виготовлені з броньованої сталі й можуть витримати обстріли зі стрілецької зброї, фугасні артснаряди та атаки дронів.

«Особливістю цих укриттів — мобільність, для монтажу необхідно лише дві людини й одна година. Воно вміщує до 10 військових, його можна швидко розібрати та перемістити на нову позицію. Робимо все можливе, щоб військові були максимально захищені на передовій», — зазначив Прокудін.

Також, «Парасолька» непомітна для ворога, має тришарове покриття, що захищає від корозії й утримує тепло, забезпечуючи комфорт в польових умовах.

Раніше повідомлялось, що у Херсоні планують звести 5 протирадіаційних укриттів, але містяни проти. Також Херсонська ОВА планувала передати громадам регіону 20 вуличних укриттів.

Крім того, у миколаївському Палаці творчості учнів до кінця року планують відремонтувати укриття за понад 2 млн грн.

Нагадаємо, що Миколаївська область увійшла до п'ятірки областей, які у 2024 році показали найкращі показники з нарощення та приведення у готовність укриттів.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Лише 7% укриттів Миколаєва є відчиненими. Водночас існує проблема з доступністю укриттів — відсутній пандус або пологий спуск. У квітні 2024 року миколаївці не змогли під час повітряної тривоги потрапити в укриття на території дитячого містечка «Казка», оскільки воно було зачинене. За цим фактом адміністрація дитячого містечка провела внутрішнє розслідування.

Це не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність»під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.

Загалом Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв.Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Читайте статтю «МикВісті» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».

У серпня 2024 року уряд розподілив з бюджету близько 5 мільярдів гривень на укриття в школах в восьми регіонах, серед них й Миколаївська область.

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