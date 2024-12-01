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Морпіхам на Херсонщині передали 200 FPV-дронів

Морпіхам на Херсонщині передали партію ударних дронів, фото: Херсонська ОВАМорпіхам на Херсонщині передали партію ударних дронів, фото: Херсонська ОВА

Громади Херсонщини передали морським піхотинцям 200 ударних безпілотників, загальною вартістю понад 2,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

«Арсенал корпусу морської піхоти поповнився ще двома сотнями ударних безпілотників різної сили. FPV-дрони виконуватимуть тактичні завдання на лівобережжі Херсонщини та нищитимуть живу силу й техніку окупантів», — йдеться в повідомленні.

В обласній адміністрації зазначили, що вартість безпілотників перевищує 2,7 мільйона гривень. Зібрати гроші допомогли Бериславська, Чулаківська, Голопристанська та Новорайська громади.

Раніше, два комплекси БПЛА «H10 Poseidon» передані морпіхам Миколаївської 36-ї бригади та бійцям Одеської 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу. Кожен комплекс складається з трьох планерів та пункту керування на базі вантажівки DAF. Безпілотники мають дальність до 150 км, висота – до 4000 метрів.

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