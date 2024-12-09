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У Миколаївській гімназії відбувся благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ

Миколаївська гімназія збирала кошти на потреби військових. Фото організаторів заходуМиколаївська гімназія збирала кошти на потреби військових. Фото організаторів заходу

У Миколаївські гімназії № 57 імені Т.Г.Шевченка провели благодійний ярмарок, на якому збирали кошти на потреби військових.

Про це повідомляють організатори заходу.

Батьки, вчителі та діти передали для військових подарунків до Різдва, а також кошти, які зібрали на благодійному ярмарку.

Крім цього, надіслали дитячі посилки на різні напрямки — Купʼянський, Херсонський, Запорізький та Донецький. 

«На кожному з цих напрямків воюють вчителі гімназії та її колишні випускники, з якими постійно тримає звʼязок гімназійна родина», — додали у повідомленні.

Миколаївська гімназія збирала кошти на потреби військових. Фото організаторів заходуМиколаївська гімназія збирала кошти на потреби військових. Фото організаторів заходу
Миколаївська гімназія збирала кошти на потреби військових. Фото організаторів заходуМиколаївська гімназія збирала кошти на потреби військових. Фото організаторів заходу

Директор гімназії Андрій Малахов зазначив, що благодійний ярмарок на День Святого Миколая став першим яскравим заходом для дітей від початку повномасштабного вторгнення.

«Наші матусі для воїнів приготували велику кількість різноманітних смаколиків, а частину продукції приготували для продажу на ярмарку, щоб зібрати кошти. Діти завзято продавали, кожна ятка була прикрашена елементами українського декору, малюнками та поробками, через які вони висловлювали захисникам вдячність за їх відвагу та мужність», — говорить він.

Миколаївська гімназія збирала кошти на потреби військових. Фото організаторів заходуМиколаївська гімназія збирала кошти на потреби військових. Фото організаторів заходу
Миколаївська гімназія збирала кошти на потреби військових. Фото організаторів заходуМиколаївська гімназія збирала кошти на потреби військових. Фото організаторів заходу

Також голова правління благодійної організації «Школа над лиманом» Анжела Харковчук розповіла, що частину суму передали на потреби гімназії.

«Сума вийшла більша, ніж ми очікували, тому половину коштів буде спрямовано на потреби ЗСУ, а іншу - на потреби гімназії — для придбання вкрай необхідної морозильної камери для учнівської їдальні», — каже вона.

Нагадаємо, Миколаїв передав бійцям 126 бригади територіальної оборони дрони та теплові пушки.

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