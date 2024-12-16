Миколаївська лікарня отримала сучасне операційне освітлення
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- Даріна Мельничук
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17:18, 16 грудня, 2024
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У Миколаєві лікарні № 3 передали комплект сучасного операційного освітлення.
Про це повідомляє «Миколаївська міська рада».
Зазначається, що обладнання передала організація «Ротарі Клуб Миколаїв» спільно з партнерами з Бельгії, «Ротарі Клубом Деінзе» та гуманітарним штабом «Центру підтримки бізнесу та економічного розвитку».
Директор лікарні Юрій Дячук наголосив, що нове освітлення дозволить підвищити якість медичних послуг для миколаївців.
«Наша лікарня в основному є хірургічною, тому обладнання операційних залів сучасною технікою дозволить більш якісно та ефективно працювати з нашими пацієнтами. Звичайно, це полегшить роботу наших медичних працівників, дасть їм можливість проводити операції швидше та якісніше, а також значно зменшить шкоду для пацієнта», — сказав Юрій Дячук.
Також він зауважив, що обладнання встановили у приміщенні нової операційної для відділення урології.
«Ця операційна створена з нуля. У цьому приміщенні буде розміщено літотриптер — апарат для видалення та дроблення каменів нирок», — підкреслив він.
Паст-президент «Ротарі Клуб Миколаїв» Артем Ващиленко додав, що це не перший проєкт з бельгійськими партнерами.
«Ми щиро дякуємо за можливість бути корисними, допомагати лікарням Миколаївщини більш якісно надавати медичні послуги та рятувати життя миколаївців», — зазначив Артем Ващиленко.
Нагадаємо, у Миколаєві комунальне підприємство «Захист» облаштувало укриття в одній із міських дитячих лікарень.
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