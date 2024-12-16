Миколаївська лікарня отримала сучасне операційне освітлення

У Миколаєві лікарня № 3 отримала сучасне операційне освітлення. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві лікарні № 3 передали комплект сучасного операційного освітлення.

Про це повідомляє «Миколаївська міська рада».

Зазначається, що обладнання передала організація «Ротарі Клуб Миколаїв» спільно з партнерами з Бельгії, «Ротарі Клубом Деінзе» та гуманітарним штабом «Центру підтримки бізнесу та економічного розвитку».

Директор лікарні Юрій Дячук наголосив, що нове освітлення дозволить підвищити якість медичних послуг для миколаївців.

«Наша лікарня в основному є хірургічною, тому обладнання операційних залів сучасною технікою дозволить більш якісно та ефективно працювати з нашими пацієнтами. Звичайно, це полегшить роботу наших медичних працівників, дасть їм можливість проводити операції швидше та якісніше, а також значно зменшить шкоду для пацієнта», — сказав Юрій Дячук.

Директор лікарні № 3 Юрій Дячук. Фото: Миколаївська міська рада

Також він зауважив, що обладнання встановили у приміщенні нової операційної для відділення урології.

«Ця операційна створена з нуля. У цьому приміщенні буде розміщено літотриптер — апарат для видалення та дроблення каменів нирок», — підкреслив він.

Паст-президент «Ротарі Клуб Миколаїв» Артем Ващиленко додав, що це не перший проєкт з бельгійськими партнерами.

«Ми щиро дякуємо за можливість бути корисними, допомагати лікарням Миколаївщини більш якісно надавати медичні послуги та рятувати життя миколаївців», — зазначив Артем Ващиленко.

У Миколаєві лікарня № 3 отримала сучасне операційне освітлення. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, у Миколаєві комунальне підприємство «Захист» облаштувало укриття в одній із міських дитячих лікарень.