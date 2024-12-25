Діти Миколаївщини отримали подарунки до зимових свят. Фото: пресслужба Миколаївської облради

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик і його заступник Денис Андрєєв передали солодкі пакунки вихованцям Мішково-Погорілівської санаторної школи-інтернату та Миколаївської спеціальної школи №6.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської обласної ради.

«Свята — це час, коли кожна дитина має відчути тепло, увагу та радість. Наші діти заслуговують на те, щоб отримати часточку новорічного дива, навіть у складний час. Ми передаємо їм не лише подарунки, але й віру у добро та підтримку», — зазначив Антон Табунщик.

Діти Миколаївщини отримали подарунки до зимових свят. Фото: пресслужба Миколаївської облради Діти Миколаївщини отримали подарунки до зимових свят. Фото: пресслужба Миколаївської облради Діти Миколаївщини отримали подарунки до зимових свят. Фото: пресслужба Миколаївської облради

Також очільник облради поспілкувався з директором Мішково-Погорілівської санаторної школи-інтернату та обговорили потреби закладу:

«Заклад має потужну матеріально-технічну базу, корпус для надання фтизіопульмонологічних послуг тощо. Проте через вторгнення не може працювати на повну потужність, скільки лише нещодавно діти повернулися саме до очного навчання. Благодійники облаштували укриття необхідним оснащенням для тривалого перебування тут дітей під час повітряних тривог, але ще необхідно провести косметичний ремонт. Також на базі закладу живуть внутрішньо переміщені сімʼї, частина дітей з яких отримують знання у цій школі», — зазначив він.

Подарунки стали справжньою радістю для дітей, створивши святковий настрій і теплі емоції, які є надзвичайно важливими для кожної дитини у зимовиий період.

Діти Миколаївщини отримали подарунки до зимових свят. Фото: пресслужба Миколаївської облради

Діти Миколаївщини отримали подарунки до зимових свят. Фото: пресслужба Миколаївської облради

Діти Миколаївщини отримали подарунки до зимових свят. Фото: пресслужба Миколаївської облради

Діти Миколаївщини отримали подарунки до зимових свят. Фото: пресслужба Миколаївської облради

Діти Миколаївщини отримали подарунки до зимових свят. Фото: пресслужба Миколаївської облради

Діти Миколаївщини отримали подарунки до зимових свят. Фото: пресслужба Миколаївської облради

Діти Миколаївщини отримали подарунки до зимових свят. Фото: пресслужба Миколаївської облради

Діти Миколаївщини отримали подарунки до зимових свят. Фото: пресслужба Миколаївської облради

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Миколаївщини. Фото: пресслужба Миколаївської облради

Діти Миколаївщини отримали подарунки до зимових свят. Фото: пресслужба Миколаївської облради

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Миколаївщини. Фото: пресслужба Миколаївської облради

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Миколаївщини. Фото: пресслужба Миколаївської облради

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Миколаївщини. Фото: пресслужба Миколаївської облради

Антон Табунщик відвідав соціальні заклади Миколаївщини. Фото: пресслужба Миколаївської облради

Нагадаємо, що на підтримку дітей-сиріт у 2025-2027 роках у Миколаєві планують витратити 13,2 млн грн.