Італія виділила €13 млн на підтримку енергетики України

Знищені російськими обстрілами проводи «Миколаївобленерго», архівне фото «МикВісті»

Італія виділила 13 мільйонів євро у Фонд підтримки енергетики України за дорученням міністра закордонних справ Антоніо Таяні.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Італії, пише «Європейська правда».

В італійському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що таке рішення «є важливим кроком у зусиллях з відновлення енергетичних систем», які були пошкоджені внаслідок російських атак.

«Внесок Італії — один із найбільших для однієї країни — допоможе стабілізувати електропостачання мільйонів українців, які постраждали від війни, у цей важкий час», — наголосили в МЗС Італії.

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Як додали у міністерстві, цим внеском Італія підтверджує свою незмінну підтримку стійкості енергетичного сектору України, додали у міністерстві.

«Зобов'язання Італії зробити внесок до Фонду припадає на вирішальний момент, коли тривають атаки на енергетичну інфраструктуру України. Цей внесок також свідчить про здатність Фонду швидко надати обладнання, якого так потребує країна», – йдеться у заяві.

Фонд підтримки енергетики України був створений за спільної ініціативи Міненерго та Європейської комісії навесні 2022 року. Донорами Фонду виступають державний та приватний сектор з майже всіх країн ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

Нагадаємо, що в Україні також спрямують 10 мільярдів гривень на проєкти будівництва систем захисту навколо енергооб’єктів.

Крім того, у жовтні 2024 року Україна перенаправила 86 мільйонів євро в рамках позики від Європейського інвестиційного банку на захист та модернізацію енергетичної інфраструктури, зокрема підстанцій.