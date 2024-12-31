  • вівторок

    31 грудня, 2024

  • 4.3°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 31 грудня , 2024 вівторок

  • Миколаїв • 4.3° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Італія виділила €13 млн на підтримку енергетики України

Знищені російськими обстрілами проводи «Миколаївобленерго», архівне фото «МикВісті»Знищені російськими обстрілами проводи «Миколаївобленерго», архівне фото «МикВісті»

Італія виділила 13 мільйонів євро у Фонд підтримки енергетики України за дорученням міністра закордонних справ Антоніо Таяні.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Італії, пише «Європейська правда».

В італійському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що таке рішення «є важливим кроком у зусиллях з відновлення енергетичних систем», які були пошкоджені внаслідок російських атак.

«Внесок Італії — один із найбільших для однієї країни — допоможе стабілізувати електропостачання мільйонів українців, які постраждали від війни, у цей важкий час», — наголосили в МЗС Італії.

Як додали у міністерстві, цим внеском Італія підтверджує свою незмінну підтримку стійкості енергетичного сектору України, додали у міністерстві.

«Зобов'язання Італії зробити внесок до Фонду припадає на вирішальний момент, коли тривають атаки на енергетичну інфраструктуру України. Цей внесок також свідчить про здатність Фонду швидко надати обладнання, якого так потребує країна», – йдеться у заяві.

Фонд підтримки енергетики України був створений за спільної ініціативи Міненерго та Європейської комісії навесні 2022 року.  Донорами Фонду виступають державний та приватний сектор з майже всіх країн ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

Нагадаємо, що в Україні також спрямують 10 мільярдів гривень на проєкти будівництва систем захисту навколо енергооб’єктів.

Крім того, у жовтні 2024 року Україна перенаправила 86 мільйонів євро в рамках позики від Європейського інвестиційного банку на захист та модернізацію енергетичної інфраструктури, зокрема підстанцій. 

Останні новини про: Енергетика

На Миколаївщині відновили 99% пошкоджених обстрілами об’єктів обленерго
Енергетики відключатимуть від світла до половини населення одночасно у середу
На будівництво захисту енергооб’єктів в регіонах уряд спрямував понад ₴10 млрд
Реклама

Читайте також:

новини

«Фінансування немає, але ми боремося», — Кім про будівництво мікрорайону для переселенців у Первомайську

Юлія Бойченко
новини

Потужність нового водогону для Миколаєва ще не розрахована. Кім вірить, що у майбутньому його ще підсилить дніпровський

Юлія Бойченко
новини

У 2025 році Херсон витратить ₴160 тис. на рекламу та сувеніри для залучення інвесторів

Аліна Квітко
новини

Рекордна кількість випускників: у «Миколаївелектротранс» закінчили навчання майбутні водії тролейбуса

Володимир Коваль
новини

Миколаївський суддя Кокорєв пояснив, чому відпустив нападника на тренера Корчинського: «Двоє чоловіків зʼясовували стосунки»

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Енергетика

На будівництво захисту енергооб’єктів в регіонах уряд спрямував понад ₴10 млрд
Енергетики відключатимуть від світла до половини населення одночасно у середу
На Миколаївщині відновили 99% пошкоджених обстрілами об’єктів обленерго

У Центральному районі Миколаєва горів «жилкоп»: загинув 42-річний чоловік

Невідомі підпалили двері синагоги у Миколаєві

3 години тому

Три роки без питної води: яким буде майбутній водогін для Миколаєва?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні