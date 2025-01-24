Вознесенськ отримав сонячні панелі від німецького міста-партнера

Вознесенськ отримав гуманітарну допомогу від німецького міста-партнера. Фото: Вознесенська міська рада

У четвер, 23 січня, Вознесенськ отримав гуманітарний вантаж від своїх партнерів із німецького міста Дітцинген.

Як повідомили у пресслужбі міської ради, громаді презентували два сонячні модулі. Серед іншого передали меблі для дитячих садків, одяг та взуття для вразливих категорій населення, велосипеди, а також крісло для людей із інвалідністю.

Вознесенськ отримав гуманітарну допомогу від німецького міста-партнера. Фото: Вознесенська міська рада Вознесенськ отримав гуманітарну допомогу від німецького міста-партнера. Фото: Вознесенська міська рада Вознесенськ отримав гуманітарну допомогу від німецького міста-партнера. Фото: Вознесенська міська рада

В гуманітарному вантажі були і подарунки для дітей загиблих воїнів та багатодітних родин переселенців.

«Ми щиро вдячні громадянам міста Дітцинген, пастору Петеру Сеглянику та кожному, хто долучився до збору цієї допомоги. Ваші дії — це приклад справжньої солідарності та людяності, які підтримують нас у цей складний час», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що це не перша допомога, раніше Вознесенська громада отримала автомобіль, оснащений механічним пандусом для перевезення людей із інвалідністю.