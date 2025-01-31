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Громади Миколаївщини отримали мобільні клініки за підтримки Німеччини

Мобільні клініки, які отримали лікарні Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВАМобільні клініки, які отримали лікарні Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА

Громади Миколаївщини отримали п’ять мобільних клінік, які закупили у рамках «Спеціальної програми підтримки України/EU4ResilientRegions» за фінансування уряду Німеччини.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, нові амбулаторії передали Баштанській, Доманівській, Березанській, Веселинівській та Казанківській лікарням.

Мобільні клініки, обладнані сучасним медичним устаткуванням, забезпечені кондиціонерами, вентиляцією, обігрівачами, резервуарами для води, генераторами та акумуляторами для резервного живлення, що дозволяє працювати в умовах віддалених територій. Клініки також мають гідравлічні підйомники та пандуси для безбар’єрного доступу маломобільних громадян.

Оснащення мобільних клінік, які отримали лікарні Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВАОснащення мобільних клінік, які отримали лікарні Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА
Мобільні клініки, які отримали лікарні Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВАМобільні клініки, які отримали лікарні Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА
Ключи від мобільних клінік, які отримали лікарні Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВАКлючи від мобільних клінік, які отримали лікарні Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА

Юлія Грубер, директорка проєкту, зазначила, що передача мобільних клінік це важлива підтримки для віддалених громад. 

«Передача мобільних клінік є частиною комплексної підтримки громад у забезпеченні доступу до якісних медичних послуг. Ці автомобілі забезпечать важливу медичну допомогу мешканцям найбільш віддалених і вразливих громад. Також ми приділи значну увагу навчанню медичних фахівців та управлінців громад», — сказала вона.   

Мобільна бригада надаватимуть широкий спектр медичних послуг, включаючи консультації, діагностику, лабораторні послуги, УЗД, вакцинацію, офтальмологічну допомогу, ЕКГ, а також допомогу матерям та дітям.

Раніше повідомлялось, що програма розвитку ООН в Україні за підтримки уряду Данії передала три спецавтомобілі для Миколаївщині.

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