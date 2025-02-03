Лікарні Миколаївщини отримали апарати штучної вентиляції легень від італійських благодійників

Лікарі з новим обладнанням, яке передали міжнародні партнери. Фото: Управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА

Італійські благодійні організації та українські діаспори в Італії передали 11 апаратів штучної вентиляції легень лікарням Миколаївської області.

Як повідомили в управлінні охорони здоров'я ОВА, апарати розподілили між сімома лікарнями області. Зокрема, обладнання отримали Баштанська, Веселинівська, Вознесенська та Первомайська лікарні. До Миколаївського обласного центру онкології передали два апарати, три — до обласної клінічної лікарні, а ще один — до міської лікарні №5.

«Сьогодні, у такий непростий воєнний час, вкрай важливими є об'єднаність та взаємодопомога, зокрема і для підтримки медичної галузі. Тому дуже цінно, що є небайдужі люди, котрі готові здійснювати таку підтримку та з самовіддачею турбуватися про інших», — йдеться у повідомленні.

Лікарі з новим обладнанням, яке передали міжнародні партнери. Фото: Управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА Лікарі з новим обладнанням, яке передали міжнародні партнери. Фото: Управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА

Нагадаємо, що громади Миколаївщини отримали п’ять мобільних клінік, які закупили у рамках «Спеціальної програми підтримки України/EU4ResilientRegions» за фінансування уряду Німеччини.