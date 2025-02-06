Винищувач F-16. Фото: Martin Lockheed

Нідерланди передали Україні раніше анонсовані винищувачі F-16. За сьогодні це вже друге повідомлення про поставку літаків. Раніше прибули перші французькі винищувачі Mirage 2000.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, при цьому не зазначивши кількість літаків.

«Повітряні Сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів. Ці сучасні бойові машини вже в Україні і незабаром приступлять до виконання бойових завдань, посилюючи нашу оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії», — повідомив міністр оборони.

Він подякував Франції та Нідерландам за підтримку у захисті українського неба та за «вагомий крок, що наближає до перемоги».

Раніше повідомлялось, що Нідерланди передадуть Україні нову партію винищувачів F-16 цього року.