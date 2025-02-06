Перші французькі винищувачі Mirage 2000 прибули в Україну

Міраж 2000 — французький багатоцільовий винищувач. Фото ілюстративне Вікіпедія

В Україну прибули перші французькі винищувачі Mirage 2000. На борнту літаків українські пілоти, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в соціальній мережі X.

Про кількість поставлених не повідомляють.

«6 червня 2024 року президент Франції Емманюель Макрон анонсував поставку в Україну французьких Mirage 2000. Тепер вони братимуть участь у захисті українського неба», — додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає перші літаки Mirage 2000 на початку 2025 року.