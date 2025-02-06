Перші французькі винищувачі Mirage 2000 прибули в Україну
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- Альона Коханчук
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12:32, 06 лютого, 2025
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В Україну прибули перші французькі винищувачі Mirage 2000. На борнту літаків українські пілоти, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції.
Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в соціальній мережі X.
Про кількість поставлених не повідомляють.
«6 червня 2024 року президент Франції Емманюель Макрон анонсував поставку в Україну французьких Mirage 2000. Тепер вони братимуть участь у захисті українського неба», — додав міністр.
Раніше повідомлялося, що Україна отримає перші літаки Mirage 2000 на початку 2025 року.
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