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В Одесі ЮНІСЕФ профінансувала ремонт котельної

В Одесі завершили ремонтні роботи димової труби котельні «Північна-2», яка була пошкоджена через негоду в листопаді 2023 року.

Як повідомили у пресслужбі Одеської міської ради, роботи проводилися за фінансової підтримки ЮНІСЕФ. 

Котельна «Північна-2», яка була пошкоджена через негоду в листопаді 2023 року. Фото: пресслужба Одеської міської радиКотельна «Північна-2», яка була пошкоджена через негоду в листопаді 2023 року. Фото: пресслужба Одеської міської ради
Котельна «Північна-2», яка була пошкоджена через негоду в листопаді 2023 року. Фото: пресслужба Одеської міської радиКотельна «Північна-2», яка була пошкоджена через негоду в листопаді 2023 року. Фото: пресслужба Одеської міської ради
Котельна «Північна-2», яка була пошкоджена через негоду в листопаді 2023 року. Фото: пресслужба Одеської міської радиКотельна «Північна-2», яка була пошкоджена через негоду в листопаді 2023 року. Фото: пресслужба Одеської міської ради

Наразі, димова труба котельні КП «Теплопостачання міста Одеси» введена в експлуатацію та вже забезпечує теплом 120 тисяч населення, освітні та медичні заклади мікрорайону.

«Цієї зими пріоритет ЮНІСЕФ полягав у тому, щоб надати тепло родинам та дітям, а також забезпечити функціонування ключових послуг, на які вони покладаються — зокрема, охорона здоров’я, електропостачання, водопостачання, санітарія та робота освітніх закладів, особливо в районах, які найбільше постраждали від війни», — сказав голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.  

У міськраді додали, що відновлювальні роботи будівлі котельні ще тривають, однак вони не впливають на технологічний процес постачання тепла одеситам.

Раніше представництво ЮНІСЕФ в Україні передало Херсонщині 50 портативних зарядних станцій «EcoFlow».

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