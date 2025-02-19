У ЄС готують рішення щодо статусу українських біженців після завершення війни

Люди прощаються на вокзалі. Ілюстративне фото: Getty Images

У Європейському Союзі розробляють рішення щодо статусу українських біженців після завершення війни. Чехія разом з Польщею, яка головує в Раді ЄС, працюють над цим питанням для тих українців, які зараз перебувають під тимчасовим захистом.

Про це в інтерв'ю Novinky повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, пише «Європейська правда».

За його словами, Прага готується до сценаріїв, якщо в Україні буде оголошене перемир'я або будь-яке припинення війни.

У такому випадку тимчасовий захист для українців автоматично припиниться, але вони зможуть залишатись у країні ще протягом року чи півтора, якщо перереєструються під іншим статусом, як інші іноземці.

«Ми готуємо документи для цього разом з Польщею, яка головує в Раді Європейського Союзу. Ми хочемо, щоб воно було завершене в найближчі місяці», — уточнив він.

Раніше повідомлялось, що Перший центр для повернення українських біженців відкриють у Берліні.

Слід зазначити, що згідно опитуванням 21% українців готові залишити країну у разі повного відкриття кордонів. Основними причинами такого рішення є відсутність можливостей для розвитку, наслідки війни та недостатня соціальна підтримка.