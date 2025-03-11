Польща закупить ще 5 тисяч комплектів Starlink для України

Українській військовий налаштовує Starlink. Фото: Генштаб ЗСУ

Польща планує придбати ще 5 тисяч комплектів супутникового інтернету Starlink для України.

Про це, у вівторок, 11 березня, заявив віцепрем’єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, пишуть Wiadomosci.

За його словами, Польща вже придбала близько 30 тисяч комплектів.

«На сьогодні це близько 30 тисяч комплектів Starlink, які ми придбали і які працюють в Україні, ми в процесі придбання ще 5 тисяч комплектів», — сказав він.

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Міністр зазначив, що загальна вартість фінансування Starlink для України обходиться країні у 200 мільйонів доларів щороку.

«Перша підписка була у 2022 році. Це вже четвертий рік фінансування. Закупівлі здійснювалися траншами, зараз ми їх поповнюємо», — пояснив політик.

Він наголосив, що без стабільного інтернету український фронт не зміг би ефективно функціонувати, а Росія могла б дійти до кордонів Польщі.

«Сьогодні Україна є партнером, який дає нам шанс, що на наших кордонах немає російської армії, і це сьогодні найважливіше», — підкреслив міністр.

Раніше повідомлялось, що Європейські країни шукають варіанти заміни супутникового інтернету Starlink для України на тлі можливого припинення його роботи. Одним із головних рушіїв цих переговорів стала зустріч українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Вашингтоні, невдовзі після якої Америка зупинила постачання військової допомоги для України.