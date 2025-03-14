У Вознесенську 7 родин отримають компенсації за зруйноване житло через російські атаки

Наслідки російського ракетного удару по Вознесенську 5 грудня 2024 року. Фото: Суспільне. Миколаїв

Сім сімей із Вознесенська Миколаївської області, чиє житло постраждало від російських обстрілів, отримають компенсації.

Відповідне рішення ухвалила міська комісія з розгляду заяв про пошкоджене та знищене майно, повідомляє пресслужба мерії.

Зазначається, що розглянули дев’ять заяв. Семеро заявників отримали схвалення на компенсацію. Одному мешканцю відмовили, оскільки його будинок уже відремонтований, а ще одна заява залишилася на розгляді через неповний пакет документів.

У мерії зазначили, що комісія продовжує роботу, щоб якнайбільше постраждалих родин могли отримати фінансову підтримку для відновлення житла.

«Комісія продовжує свою роботу, щоб якомога більше постраждалих родин змогли отримати підтримку для відновлення своїх домівок. Якщо ваше житло зазнало руйнувань, подавайте заявку через «єВідновлення» і слідкуйте за оновленнями», — повідомили в міськраді.

Раніше повідомлялось, на Вознесенщині через нічну атаку «Шахедів» пошкоджено будівлю ліцею.