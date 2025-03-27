Швеція готує «найбільший план із переозброєння» та додаткову допомогу Україні

Прапори Швеції та України. Ілюстративне фото: Getty Images

У четвер, 27 березня, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон анонсував найбільший план військового переозброєння країни з часів Холодної війни.

За його словами, наразі витрати Швеції на оборону перевищують встановлений НАТО показник у 2%, однак цього недостатньо.

«Наша мета полягає в тому, щоб на Гаазькому саміті НАТО домогтися підвищення цього показника, і ми робимо свою частину роботи», — підкреслив він.

Тому, Уряд Швеції представив план, спрямований на підвищення оборонних витрат країни до 3,5% ВВП до 2030 року. Так, починаючи з 2025 року, планують закупити озброєння на 2,5 мільярда доларів із постачанням у 2026−2028 роках. На ці кошти закуплять ППО, безпілотники, реактивну артилерію, засоби індивідуального захисту та боєприпаси.

Також виділять додаткові 9,5 мільярда доларів фінансування на 2025 рік на новий пакет заходів щодо посилення заходів протидії гібридним загрозам.

Водночас уряд має намір в цьому році збільшити військову допомогу Україні з 2,5 мільярда доларів до трохи більше ніж 4 мільярди доларів.

Раніше повідомлялось, що Швеція не відкидає можливість посилення післявоєнної миротворчої місії в Україні.