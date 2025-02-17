Швеція не виключає відправки військ до України у складі миротворчої місії, — глава МЗС країни

Українські військові. Архівне фото: «МикВісті»

Швеція не відкидає можливість посилення післявоєнної миротворчої місії в Україні, заявила міністерка закордонних справ країни Марія Мальмер Стенергард.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що Марії Стенергард сказала це після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон «готовий і бажає» сприяти забезпеченню гарантій безпеки, що може включати розміщення в Україні власних військ.

За її словами, перш за все треба домовитися про справедливий мир з дотримання міжнародного права. Після цього Швеція повинна забезпечити його підтримку, і уряд не відкидає жодних можливих варіантів.

«Ми повинні спочатку домовитися про справедливий і стійкий мир, який поважатиме міжнародне право, який поважатиме Україну і який, насамперед, гарантуватиме, що Росія не зможе просто відступити, наростити нову силу і напасти на Україну чи іншу країну всього за кілька років. Коли ми встановимо такий мир, ми маємо забезпечити його збереження, і тоді наш уряд нічого не виключатиме», — сказала міністерка закордонних справ Швеції.

Раніше президент України Володимир Зеленський обговорив з Президентом Франції Еммануелем Макроном його ініціативу миротворчих сил в Україні.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що для запобігання повторного нападу Росії на Україну після будь-якої можливої мирної угоди знадобиться щонайменше 200 тисяч іноземних миротворців.