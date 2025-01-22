Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Фото: Getty Images/Halil Sagirkaya

Президент Володимир Зеленський заявив, що для запобігання повторного нападу Росії на Україну після будь-якої можливої мирної угоди знадобиться щонайменше 200 тисяч іноземних миротворців.

Про це він сказав, виступаючи на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради у рамках засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Я підтримую ідею контингентів як частину гарантій безпеки. Оскільки у них є півторамільйонна армія, то нам потрібні контингенти зі значною кількістю військових. 200 тисяч це мінімум. Інакше це ніщо», — акцентував Президент.

При цьому, він зазначив, що такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, які потрібні Україні.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що чисельність Збройних сил України становить 880 тисяч військових. При цьому, кількість російських військ в Україні сягає близько 600 тисяч.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у грудні обговорив у Брюсселі з Президентом Франції Еммануелем Макроном його ініціативу миротворчих сил в Україні.