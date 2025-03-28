Німеччина виділила Україні понад €7 млн на відновлення енергетики

Прапори НАТО, Німеччини, України. Ілюстративне фото: Getty іmages

Федеральне міністерство економіки, торгівлі та захисту клімату Німеччини виділило ще понад сім мільйонів євро на ремонт енергетичної інфраструктури України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки Німеччини.

Кошти надійдуть до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства, яке проводить тендери на закупівлю товарів та контролює використання коштів.

«Російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України не припиняються. Ці атаки завдають шкоди народу України. Німеччина реагує на тривалу надзвичайну ситуацію новим внеском до Фонду енергетичної підтримки Енергетичного співтовариства України. Ми твердо підтримуємо наших українських партнерів у непевні часи», — заявив в.о. міністра економіки та енергетики Роберт Габек.

Раніше повідомлялось, що Уряд Німеччини виділив Україні додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу в 2025 році в рамках схваленого Бундестагом плану масштабної фіскальної реформи.