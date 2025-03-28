  • субота

    29 березня, 2025

  • 10.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 29 березня , 2025 субота

  • Миколаїв • 10.1° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Німеччина виділила Україні понад €7 млн на відновлення енергетики

Прапори НАТО, Німеччини, України. Ілюстративне фото: Getty іmagesПрапори НАТО, Німеччини, України. Ілюстративне фото: Getty іmages

Федеральне міністерство економіки, торгівлі та захисту клімату Німеччини виділило ще понад сім мільйонів євро на ремонт енергетичної інфраструктури України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки Німеччини.

Кошти надійдуть до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства, яке проводить тендери на закупівлю товарів та контролює використання коштів. 

«Російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України не припиняються. Ці атаки завдають шкоди народу України. Німеччина реагує на тривалу надзвичайну ситуацію новим внеском до Фонду енергетичної підтримки Енергетичного співтовариства України. Ми твердо підтримуємо наших українських партнерів у непевні часи», — заявив в.о. міністра економіки та енергетики Роберт Габек.

Раніше повідомлялось, що Уряд Німеччини виділив Україні додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу в 2025 році в рамках схваленого Бундестагом плану масштабної фіскальної реформи.

Останні новини про: Війна в Україні

Україна повернула тіла 909 загиблих захисників
«Немає гарантій, що мирна угода буде через тиждень чи через місяць, все залежить від України та РФ», — Рубіо
Данія виділить €40 млн євро на військові технології для України
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві з початку року на 10% менше людей постраждало від укусів тварин

Аліна Квітко
новини

В міськздоров'я відзвітували, що «майже завершили» реорганізацію Центру соціально-значущих хвороб у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Декларація головного озеленювача Миколаєва: заробляє ₴90 тис., назбирав за рік $12 тис., але живе на вулиці

Катерина Середа
новини

У Миколаєві вшанували пам'ять визволителів міста від німецько-фашистських загарбників

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві вакцинація проти грипу зменшилася порівняно з 2024 роком, — Шамрай

Даріна Мельничук

Останні новини про: Війна в Україні

Данія виділить €40 млн євро на військові технології для України
«Немає гарантій, що мирна угода буде через тиждень чи через місяць, все залежить від України та РФ», — Рубіо
Україна повернула тіла 909 загиблих захисників

В міськздоров'я відзвітували, що «майже завершили» реорганізацію Центру соціально-значущих хвороб у Миколаєві

У Миколаєві з початку року на 10% менше людей постраждало від укусів тварин

5 годин тому

Декларація головного озеленювача Миколаєва: заробляє ₴90 тис., назбирав за рік $12 тис., але живе на вулиці

Катерина Середа

Головне сьогодні