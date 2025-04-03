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За 3 місяці цього року держави НАТО надали Україні $20 млрд військової допомоги, — Рютте

Прапори НАТО та України. Ілюстративне фото: Фото: Getty ImagesПрапори НАТО та України. Ілюстративне фото: Фото: Getty Images

За перші три місяці 2025 року держави-члени НАТО надали Україні військової допомоги на загальну суму понад 20 мільярдів доларів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, під час підходу до ЗМІ у Брюсселі 3 квітня, пише «Європейська правда».

«Ми бачили останні цифри, які свідчать про те, що загалом за перші три місяці союзники по НАТО надали Україні понад 20 мільярдів доларів на підтримку, щоб гарантувати, що вона зможе продовжувати боротьбу, поки вона триває», — наголосив він.

Нагадаємо, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, закликав США продовжувати підтримувати Україну, а у разі потреби Європа профінансує надану зброю.

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